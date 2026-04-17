Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria: calciatori ripresi in giro per la città

Il Crystal Palace batte la Fiorentina e poi si concede una notte di festeggiamenti nel centro di Firenze. Alcuni video comparsi sui social mostrano infatti diversi calciatori della squadra inglese festeggiare insieme a qualche tifoso per le vie della città toscana. Un qualcosa di insolito se si considera la tarda serata di un giovedì sera, a ridosso del weekend, ma con una partita di Premier da giocare soltanto lunedì sera, 20 aprile, alle ore 21 contro il West Ham. È stato lo stesso tecnico Glasner ad aver detto ai giocatori di essere autorizzati a uscire a Firenze dopo aver raggiunto le semifinali.

Si tratta di una sorta di rituale che l'allenatore di fatto aveva iniziato all'Eintracht Francoforte vincendo poi l'Europa League nel 2022: "È la stessa cosa che mi chiesero i giocatori dell'Eintracht dopo aver vinto i quarti di finale, e io acconsentii qualche anno fa, e acconsento anche stasera – ha spiegato Glasner in conferenza stampa -. Quindi penso che sia esattamente la stessa cosa e spero che anche il finale della storia sia lo stesso".

Glasner dunque non ci ha visto nulla di male nel concedere una serata spensierata ai propri ragazzi dopo essersi guadagnati il passaggio del turno alle semifinali di Conference League dopo aver battuto la Fiorentina nel doppio confronto dei quarti: 3-0 all'andata e sconfitta 2-1 al Franchi. Alcune immagini mostrano diversi calciatori per le strade di Firenze festeggiare per quel successo. Secondo i media inglesi i giocatori, tra cui sono stati riconosciuti Ismaila Sarr e il capitano della serata Marc Guehi, sono stati avvistati inizialmente in un noto ristorante per poi spostarsi in alcuni locali.

La rabbia dei tifosi del Tottenham dopo le immagini dei giocatori del Crystal in festa

Insomma, festa per il Crystal Palace con conseguente risentimento da parte dei tifosi del Tottenham. Già, perché gli Spurs di De Zerbi, terzultimi in classifica e pericolosamente candidati alla retrocessione, devono giocarsi le proprie chance di salvezza contro il West Ham, prossimo avversario del Crystal Palace. Questi festeggiamenti, ritenuti eccessivi da parte dei tifosi londinesi sui social, potrebbero distrarre la squadra dall'impegno contro lo stesso West Ham. Il Crystal non ha da chiedere quasi più niente al campionato tra salvezza e qualificazione alle coppe e per questo può concentrarsi maggiormente sulla Conference. Insomma, per i sostenitori del Tottenham la squadra di Glasner è arbitro di questa lotta salvezza e non dovrebbe concedere vantaggi.