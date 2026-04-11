Sinner-Zverev in diretta LIVE, la semifinale in diretta LIVE dalle 13:30 a MonteCarlo: in palio c’è la finale

Jannik Sinner ha perso un set a Monte Carlo ed è una notizia, considerato che è l'unico che ha lasciato nelle ultime quindici partite. Pazzesco. Lo ha lasciato a Machac, mentre con Auger-Aliassime e Humbert ha avuto vita facile. Per la terza volta consecutiva Sinner è in semifinale a Monte Carlo, dove non ha mai giocato la finale. In doppio ha superato il primo turno, ma poi si è ritirato negli ottavi.