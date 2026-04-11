Sinner-Zverev in diretta LIVE, la semifinale in diretta LIVE dalle 13:30 a MonteCarlo: in palio c’è la finale

Jannik Sinner scende in campo oggi alle ore 13:30 nella semifinale del torneo di Monte Carlo, lo farà contro Alexander Zverev. L'incontro sarà al meglio dei tre set. L'altra semifinale la giocheranno subito a seguire Alcaraz e Vacherot. I precedenti sono 12, Jannik è avanti 8-4 e soprattutto ha vinto le ultime sette partite. La semifinale si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8 e su tv8.it per lo streaming.
Quando si gioca la finale del torneo di Monte Carlo 2026
La finale del torneo di Monte Carlo si disputerà domenica 12 aprile e prenderà il via non prima delle ore 14:30. Sarà visibile oltre che su Sky anche in chiaro su TV8.
La lotta per il numero 1 tra Sinner e Alcaraz
Anche Carlos Alcaraz è in semifinale. Lo spagnolo e l'italiano si giocano il primo posto nel Ranking ATP. La situazione è semplice. Sinner diventa numero 1 se vince il torneo, essendo Alcaraz campione in carica e dunque se non riuscirà a fare il bis si sposterà al secondo posto.
I precedenti tra Sinner e Zverev
Dodici precedenti, otto vittorie per Sinner che soprattutto ha vinto le ultime sette partite. Insomma, un trend chiarissimo in favore dell'altoatesino che in queste ultime sette sfide ha perso solo due set. Nel mese di marzo Jannik ha battuto Zverev a Indian Wells e Miami.
Il percorso di Sinner a Monte Carlo, dove non ha ancora vinto
Jannik Sinner ha perso un set a Monte Carlo ed è una notizia, considerato che è l'unico che ha lasciato nelle ultime quindici partite. Pazzesco. Lo ha lasciato a Machac, mentre con Auger-Aliassime e Humbert ha avuto vita facile. Per la terza volta consecutiva Sinner è in semifinale a Monte Carlo, dove non ha mai giocato la finale. In doppio ha superato il primo turno, ma poi si è ritirato negli ottavi.
Chi è Alexander Zverev, l'avversario di Sinner in semifinale
Alexander Zverev è il numero 3 della classifica ATP, tecnicamente è il terzo in comodo, ma non c'è trippa per il tedesco, che si ferma sempre contro Sinner o Alcaraz. Zverev ha perso le ultime sette partite con Jannik, che lo ha battuto anche recentemente a Indian Wells e Miami.
Dove vedere Sinner-Zverev oggi a Monte-Carlo in TV e streaming
Jannik Sinner affronta oggi Alexander Zverev nella semifinale del torneo 1000 di Monte Carlo. L'incontro non inizierà prima delle ore 13:30. Diretta TV solo su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go o NOW. La partita si potrà seguire anche in chiaro ma in differita su TV8 dalle 14:30.