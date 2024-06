video suggerito

Alcaraz provocato dal numero 262 al mondo, affronto spudorato a Wimbledon: “Al 1° turno sei fuori” Il giovane tennista estone Mark Lajal, numero 262 ATP, affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo, nel primo turno del torneo di Wimbledon. La sfida sembra impari, ma Lajal sembra crederci e sui social sogna in grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz si presenta a Wimbledon da campione in carica. Un anno fa compì un'impresa battendo in finale al quinto set Novak Djokovic. Lo spagnolo, come da tradizione, essendo il detentore del titolo aprirà il programma del campo centrale e lo farà contro un giovane tennista, poco conosciuto, Mark Lajal, che ha superato le qualificazioni ed è finito in pasto al campione spagnolo. L'estone si è goduto appieno l'avvicinamento al grande evento e condividendo le parole scritte da un utente sui social ha dato l'idea di pensare che può vincere al primo turno contro Alcaraz.

Lajal si è qualificato per Wimbledon e sfiderà Alcaraz

Quello di Mark Lajal è un nome poco noto al grande pubblico. Tennista dell'Estonia, classe 2003, che solo lo scorso autunno ha giocato per la prima volta a livello ATP. Lajal è riuscito a qualificarsi sorprendentemente, da numero 262 del mondo, per Wimbledon battendo contro pronostico l'italiano Passaro, il portoghese Rocha e soprattutto l'australiano Duckworth, specialista dell'erba.

Qualificazione celebrata con tutti gli onori, perché giocare a Wimbledon è speciale, ma anche perché chi perde al primo turno incassa 71.500 euro. Una somma enorme che ha reso anche meno amaro il sorteggio, con Alcaraz, numero 3 e vincitore nel 2023.

Il tabellone di Alcaraz e la speranza di Lajal, che pensa di batterlo

Ora come da tradizione, lo sanno bene quelli che da anni seguono il tennis, quando viene sorteggiato un tabellone importante c'è la voglia di commentarlo e di fare previsioni. Gli account istituzionali non possono fare pronostici ma si limitano a segnalare il percorso dei big e gli ipotetici avversari, basandosi sulla classifica, che non sempre è veritiera. Così è stato anche Sinner, Djokovic e Alcaraz per questo Wimbledon.

Un utente di Instagram ha condiviso il percorso di Alcaraz postato dall'account degli US Open, percorso che prevederebbe l'ennesima sfida con Sinner in semifinale. Quell'utente, che evidentemente non ama lo spagnolo, tagga Lajal e scrive: "Quale corsa alla finale? Esce al primo turno, con Lajal, bye bye". Insomma, un messaggio forte che Lajal ha condiviso. Forse sogna il colpaccio sul centrale di Wimbledon, contro il campione in carica, e ci crede per davvero. Fatto sta che il giovane tennista estone ha lanciato il guanto di sfida ad Alcaraz e lo ha fatto in modo un po' smargiasso.