Wimbledon 2024, sorteggiato il tabellone: Sinner-Berrettini al secondo turno, Alcaraz in semifinale Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 a Wimbledon. Tra poche ore verrà effettuato il sorteggio. L’italiano rischia di avere dalla sua parte Alcaraz e Medvedev. Quattordici italiani in tabellone, tra uomini e donne. Berrettini è la mina vagante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

É stato sorteggiato il tabellone del torneo di Wimbledon, terza prova del Grande Slam che si disputerà dall'1 al 14 luglio sui campi in erba dell'All England Club. Jannik Sinner è la testa di serie numero 1, ed è la prima volta che un giocatore italiano comanda il tabellone di uno Slam. Sinner affronterà al primo turno, lunedì, Hanfmann. Ma al secondo può trovare già Berrettini, l'avversario che tutti volevano evitare. Alcaraz, che è il campione in carica è nella parte alta e potrebbe sfidare Sinner in semifinale. Sono complessivamente 15 i tennisti italiani, tra uomini e donne, in gara a Londra. I Championships si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

Il tabellone di Wimbledon: Sinner con Alcaraz, Medvedev e Berrettini

Sinner sarà la testa di serie numero 1, reduce dal successo di Halle è uno dei favoriti a Wimbledon, con i soliti rivali Alcaraz, campione un anno fa, e Djokovic, tornato a tempo di record e vincitore 7 volte ai Championships. Jannik esordirà con il tedesco Hanfmann poi ha sul suo cammino Berrettini o Fucsovics e al terzo turno eventualmente Griekspoor, che Sinner sfida abitualmente. Negli ottavi secondo tabellone ci sarebbe Shelton, poi uno tra Medvedev e Dimitrov, prima di Alcaraz.

Il tabellone maschile di Wimbledon: Sinner e Alcaraz in alto, Djokovic e Hurkacz in basso.

Gli accoppiamenti dei tennisti italiani

Sinner-Hanfmann

Musetti-Lestienne

Berrettini-Fucsovics

Arnaldi-Tiafoe

Sonego-Navone

Cobolli-Hijikata

Fognini-Koepfer

Darderi-Choinski

Nardi-Etcheverry

Bellucci-Shelton

Paolini-Sarribes Tormo

Cocciaretto-Todoni

Bronzetti-Fernandez

Trevisan-Keys

Errani-Noskova

Il tabellone femminile. Swiatek testa di serie numero 1, Paolini è nella parte bassa.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Lunedì 1, martedì 2 luglio: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 3, giovedì 4 luglio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 5, sabato 6 luglio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 7, lunedì 8 luglio: ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 9, mercoledì 10 luglio: quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 11 luglio: semifinali femminili

Venerdì 12 luglio: semifinali maschili

Sabato 13 luglio: finale femminile

Domenica 14 luglio: finale maschile