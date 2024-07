video suggerito

Sinner batte Berrettini in un derby spettacolare a Wimbledon: quasi 4 ore di battaglia durissima Spettacolo puro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il numero 1 del mondo si è imposto dopo oltre tre ore di battaglia con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 7-6 Sinner sfiderà venerdì Kecmanovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner batte Matteo Berrettini e si qualifica per il terzo turno del torneo di Wimbledon. I due tennisti italiani hanno dato vita a un match bellissimo, spettacolare, il più bello del 2024. Berrettini ha fatto più vinto e vinto più game, ma Sinner ha vinto tre tie-break. La corsa del numero 1 continua, quella di Matteo no. Ma Berrettini esce tra fragorosi applausi.

Sinner vince il primo tie-break

Il primo set è rapidissimo. I due tengono il servizio con facilità estrema. Berrettini va in difficoltà nel decimo game, e sul 30-40 è setpoint per il numero 1 del mondo. Con coraggio e bravura chance cancellata. Si prosegue con la parità e si decide tutto al tie-break. Berrettini parte meglio, fa subito il mini-break, ma dura poco. Sinner con il servizio fa i punti e da fondo martella. Finisce 7 a 3, il primo set è del numero 1 del mondo.

E poi Jannik vince anche il secondo tie-break

Vinto il primo set Sinner è sempre più on fire, mentre Berrettini sa di essere chiamato a un'impresa. Matteo parte più lentamente nel secondo set, deve fronteggiare delle palle break ma le cancella. Il break lo fa per primo Berrettini che si porta sul 4-2, ma non scappa perché Jannik non lo fa respirare e gli toglie il servizio. Due game fantastici. Una goduria per gli spettatori con un confronto di stili che esalta entrambi. Berrettini cancella due palle break nel nono gioco. Si decide tutto di nuovo al tie-break. Stavolta Jannik parte forte, va 3-0 e mantiene quel vantaggio fino alla fine, il secondo tie-break si chiude 7 a 4. 2 set a 0.

Berrettini deluxe vince il terzo set

Sinner paga forse le fatiche in avvio di terzo set, quando Berrettini ha sempre tanta birra in corpo. Matteo fa subito il break, poi cancella una palla break e dopo aver tenuto la battuta rapidamente strappa ancora il servizio a Jannik, ed è 4-1 pesante. Allo scoccare delle 2h40′ di gioco Berrettini con l'ace numero 19 si aggiudica il terzo set con il punteggio di 6-2.

Sinner vince pure il terzo tie-break

Nel quarto set Jannik sembra più pimpante, Berrettini, però, fa il break. Il livello di gioco è altissimo. Spettacolo puro, di qua e di là. Matteo si mette sul 2-1, Sinner alza l'asticella e fa 2-2 con una serie di colpi doc. Ma le partite di alto livello si producono in due, e con il contrasto di stili, ed entrambi giocano da 110 e lode. Il primo punto del quinto game è già il punto del torneo, lo vince Jannik, ma le prodezze sono di entrambi.

Si continuano a vedere colpi spettacolari e si arriva sul 6-5, quando Sinner ha un matchpoint, lo conquista con un doppio fallo. Ma Berrettini da quel momento in poi infila tre punti ed è tie-break numero tre. Sinner fa il mini-break presto, lo mantiene, ancora 7 a 4. Terzo tie-break e vittoria. Terzo turno per Sinner, applausi enormi pure per Berrettini.