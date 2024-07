Sinner travolge Shelton, a Wimbledon tutti in piedi dopo un colpo sensazionale: non era pensabile

video suggerito

Marco Beltrami

Nessun problema per Jannik Sinner contro Ben Shelton. Il tennista numero uno al mondo si è qualificato ai quarti di Wimbledon superando in tre set, l'americano. Prova di forza per l'azzurro che ha disinnescato il servizio dell'avversario dimostrandosi assai solido e praticamente sempre sul pezzo. Un punto in particolare ha fatto scattare tutti in piedi sul campo 1 dell'All England Club.

Il punto eccezionale di Sinner che sorprende Shelton, tutti in piedi a Wimbledon

La giocata in questione è stata quella che ha permesso a Jannik di finalizzare la sua rimonta nel terzo set, quello più equilibrato, portandosi sul 5-5. Sorpreso da una palla profonda dello statunitense ecco la magia di Sinner che ha colpito la palla in mezzo alle gambe, con un riflesso geniale. Una situazione che ha sorpreso Shelton che sul prosieguo del gioco è stato messo fuori gioco da un passante perfetto.

La reazione di Sinner e quella di Shelton

Ovazione del pubblico, sorriso spaesato da parte del tennista americano e risate di Sinner che è sembrato anche mandare un bacio o un sospiro verso il suo angolo. Spesso, il tennista italiano ha queste reazioni frutto di sfide o scherzi con i suoi compagni di viaggio. Nel post-partita ha spiegato: "Sono stato solo fortunato, non c'è niente di cui parlare. Non so cosa dire onestamente (ride, ndr)".

La partita tra Jannik e Ben, combattuta solo nel terzo set

L'unico momento in cui c'è stata partita tra Sinner e Shelton è stato nel terzo set, quando il giocatore statunitense era scappato approfittando di un break figlio di un passaggio a vuoto di Jannik. In precedenza l'azzurro ha concesso pochissimo: basti pensare che nel parziale d'apertura, il giocatore di Sesto ha perso solo due punti sul suo servizio, prendendosi due break. Break che poi sono diventati tre, consecutivi, in apertura di secondo.

Qui Shelton è stato più incisivo al servizio riuscendo sempre a restare in scia del suo avversario. Il problema relativo all'incapacità di creare problemi sui turni in battuta di Sinner però è rimasto invariato e così anche il secondo set è stato consegnato agli archivi in favore del nostro portacolori.

Come suddetto il terzo parziale è stato quello più combattuto, con Jannik che ha salvato 4 set point e Shelton, un match point, in un tie break molto divertente ma anche ricco di errori. Alla fine però l'ha spuntata il numero uno al mondo, che tornerà in campo martedì per sfidare ancora una volta il russo Medvedev.