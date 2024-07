Wimbledon 2024 oggi in diretta, i risultati LIVE degli italiani: Paolini-Keys, un set pari. Poi Sinner-Shelton

Oggi inizia il programma degli ottavi di finale a Wimbledon. In campo Jasmine Paolini contro Keys, con il risultato di un set pari. Si disputano oggi quattro partite del singolare maschile e quattro di quello femminile. Due dunque gli italiani in campo, entrambi sul campo numero 1: Jannik Sinner, testa di serie numero uno, contro Ben Shelton non prima delle 16:30 e appunto Jasmine Paolini.

Il programma del campo centrale è stato aperto da Carlos Alcaraz, impegnato in una sfida ostica con Humbert, uno specialista dell'erba. Tutti gli incontri non si potranno seguire in chiaro, ma solo su Sky. Streaming con Sky Go e NOW. In caso di successo Sinner nei quarti troverebbe Dimitrov o Medvedev.

15:56 Oggi anche Dimitrov-Medvedev e Gauff-Navarro il programma Sul campo numero 1 dopo le sfide di Paolini e Sinner ci sarà quella che sulla carta è la partita più equilibrata della giornata che vedrà come protagonisti Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov, che può sfruttare il vantaggio dell'erba. Mentre sul Campo Centrale c'è un interessante derby americano al femminile tra Coco Gauff e Emma Navarro. A cura di Alessio Morra 15:55 Inizio di terzo set in salita per Jasmine: Keys piazza il break Brutte notizie per Jasmine Paolini nel terzo set. Keys rinfrancata dalla vittoria del secondo parziale ha strappato subito il servizio all'azzurra riducendo molto gli errori. 2-1 e chanche per allungare. A cura di Marco Beltrami 15:46 Keys vince il secondo set, si va al terzo: tutto da rifare per Jasmine Doccia fredda per Jasmine Paolini che, dopo aver salvato 3 set point, cede al 4° e perde il secondo set al tie-break. Urlo rabbioso da parte di Keys che ora ha rimesso il conto dei parziali in parità. Tutto da rifare per Jasmine. A cura di Marco Beltrami 15:45 Anche Musetti è agli ottavi di finale, giocherà lunedì Lorenzo Musetti superando dopo una lunga battaglia l'argentino Comesana ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon e ha vinto così la decima partita sull'erba del suo 2024. Lunedì affronterà il giovane francese Mpetshi Perricard, sarà una sfida difficile. Perché Mpetshi Perricard è un grandissimo battitore. A cura di Alessio Morra 15:41 A che ora gioca Sinner oggi a Wimbledon Jannik Sinner è quasi pronto. Il tennista altoatesino si appresta a scendere in campo con l'americano Ben Shelton. I precedenti sono tre, Jannik ha vinto due volte, ha perso la prima sfida giocata a Shanghai dove Shelton si impose al tie-break del terzo set. A cura di Alessio Morra 15:39 Keys sciupa un set point, ancora parità nel tie-break Keys si guadagna un set point, ma sciupa tutto tentando il vincente. Il suo colpo finisce fuori e Jasmine può tirare un sospiro di sollievo. Si gira sul 6-6. A cura di Marco Beltrami 15:36 Si cambia campo in perfetta parità: Paolini e Keys si giocano il tutto per tutto Si gira sul punteggio di 3-3. Anche nel tie-break l'americana ha gettato alle ortiche il vantaggio, soprattutto per merito dell'azzurra che non molla un punto. Grande equilibrio ora. A cura di Marco Beltrami 15:32 Paolini-Keys, il secondo set e il match si decide al tie-break Il secondo set si decide al tie-break. L'inerzia è dalla parte di Jasmine che ha rimontato uno svantaggio importante. L'azzurra spera di chiudere il discorso, ma attenzione all'esperienza dell'avversaria. A cura di Marco Beltrami 15:30 Ora in campo Carlos Alcaraz contro il francese Humbert Il detentore del titolo, che per arrivare fino agli ottavi ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, sta giocando contro Ugo Humbert, tennista francese che sull'erba se la cava molto bene ed ha un servizio molto potente. A cura di Alessio Morra 15:25 Grande battaglia tra Paolini e Keys nel secondo set Dopo aver vinto il primo set, Jasmine Paolini era sotto 5-2 nel secondo. Pazzesca rimonta dell'azzurra che dopo aver annullato due set point ora è 5-5. Che battaglia. A cura di Marco Beltrami 15:15 Gli italiani in campo oggi per il torneo di Wimbledon 2024: il programma Piatto ricco mi ci ficco, si diceva negli anni '80. Ed è ricchissimo il piatto odierno perché due dei tre tennisti italiani in campo oggi saranno entrambi sul campo numero 1. Ora sta giocando Jasmine Paolini contro l'americana Madison Keys, mentre a seguire, non prima delle 16, ci sarà Jannik Sinner contro Ben Shelton, nel match più attesa di giornata. A cura di Alessio Morra 15:01 Dove vedere le partite di Wimbledon oggi in TV e streaming Tutti gli incontri di oggi, domenica 7 luglio, si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, che li manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Tennis), 204 (Sky Sport Arena) e 252, 253, 254, 255 (Sky Sport). Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro nemmeno di Sinner-Shelton. A cura di Alessio Morra 15:00 Wimbledon 2024, il programma di oggi e i risultati delle partite Programma molto ricco oggi, Sinner è finito sul campo numero 1, dove esordirà però Paolini, che va a caccia dei quarti di finale a Wimbledon. Tocca pure al campione in carica Alcaraz, ma pure a Dimitrov-Medvedev. Tra le donne in campo Gauff e Raducanu sul centrale. Campo Centrale ore 14:30: Alcaraz-Humbert

a seguire: Sun-Raducanu

a seguire: Gauff-Navarro Campo Numero 1 ore 14: Paolini-Keys

a seguire: Sinner-Shelton

a seguire: Dimitrov-Medvedev Campo 2 ore 14: Badosa-Vekic

a seguire: Paul-Bautista Agut A cura di Alessio Morra