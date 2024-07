video suggerito

Jasmine Paolini vola ai quarti di Wimbledon nel modo più triste, non riesce a gioire: “Che brutto” Jasmine Paolini ai quarti di Wimbledon dopo ritiro in lacrime di Madison Keys per un infortunio. Celebrazione contenuta per l’azzurra molto toccata dall’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini è ai quarti di finale di Wimbledon. La tennista italiana fresca numero 6 al mondo ha superato l'ostacolo rappresentato da Madison Keys in un modo però che non avrebbe voluto. La giocatrice americana si è ritirata nel finale del terzo set a causa di un infortunio che l'ha spinta fino alle lacrime. Molto colpita Jasmine che non è riuscita ad esultare, e anzi si è dimostrata molto vicina alla sua avversaria.

Madison Keys si ritira per infortunio, Paolini ai quarti di Wimbledon non esulta

"Così è brutto", le telecamere di Wimbledon hanno immortalato il labiale di Jasmine Paolini subito dopo il saluto con Keys che ha alzato bandiera bianca. Un problema muscolare all'adduttore, quando era in vantaggio nel parziale decisivo, le ha impedito di proseguire nel match nonostante i tentativi di giocare con una vistosa fasciatura. Ha pianto sia per il dolore che per la delusione Madison, per una delle scene tra le più tristi di questa edizione dei Championship.

La sensibilità di Paolini che ha mostrato vicinanza a Keys

Si è mostrata una ragazza sensibile oltre che una tennista eccezionale Jasmine, che ha applaudito l'avversaria all'uscita dal campo, senza alcuna celebrazione e con un'espressione molto triste. Avrebbe preferito passare il turno in un altro modo, battendo "sul campo" Madison Keys, vendicando la sconfitta di Dubai del 2023.

Le parole di Paolini dopo la vittoria contro Madison Keys a Wimbledon

Le sue parole nell'intervista post-partita sono una conferma del tutto. Qui Jasmine ha abbozzato un sorriso pensando alla qualificazione ai quarti: "Sono dispiaciutissima, vincere così è brutto. Sono felice, ma molto triste per lei. Non è facile passare così. Spero almeno vi siate divertiti. Grazie a tutto il pubblico e ai tifosi italiani".

Paolini ai quarti affronterà la vincente tra Gauff e Navarro

Un match che era stato molto divertente con Jasmine che dopo aver vinto il primo set, nel secondo ha rimontato da uno svantaggio di 5-2, prima però di arrendersi al tie-break dopo tre set point annullati. Poi la battaglia del terzo, con l'azzurra indietro nel punteggio e il tentativo di rimonta spento dall'infortunio dell'avversaria. Ora testa ai quarti contro una tra Gauff e Navarro.