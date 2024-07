video suggerito

Musetti fantastico, sarà semifinale a Wimbledon contro Djokovic! Battaglia vittoriosa con Fritz Lorenzo Musetti vola in semifinale a Wimbledon, battendo Taylor Fritz in cinque set. Gran partita del tennista italiano che ora affronterà Novak Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti continua a far sognare l'Italia. Il tennista azzurro è in semifinale a Wimbledon grazie alla splendida vittoria in cinque set su Taylor Fritz. Non è solo talento, il "Muso" nazionale che sull'erba dei Championship sta dimostrando di avere anche carattere. Una gioia enorme per Musetti, che ora affronterà Novak Djokovic, sua bestia nera per giocarsi un posto in finale. Tutta la penisola fa il tifo per lui e per Jasmine Paolini.

Brutto avvio di partita di Musetti contro Fritz, poi il riscatto

Molto male Musetti in avvio, con un primo set giocato con il freno a mano tirato forse anche a causa dell'emozione per il peso specifico della sfida. Ecco allora che dopo aver salvato due palle break, lo statunitense piazza il doppio break e vola 6-3. Alla distanza però è venuto fuori Lorenzo e il suo tennis.

Variazioni e qualità per destabilizzare Fritz che ha iniziato a mostrare i suoi limiti in termini di continuità. Così Musetti in crescendo ha portato a casa il secondo set, con un tie break quasi perfetto, e il terzo disegnando tennis.

Battaglia tra Musetti e l'americano, Lorenzo vola in semifinale

Nel quarto set però ecco il ribaltamento con Fritz nuovamente deciso e incisivo, e Lorenzo un po' troppo timido. Va da sé che è Taylor a sorridere, allungando il match al quinto decisivo parziale. Qui non c'è stata partita con un Musetti eccezionale e capace di prendere il largo sin da subito con il doppio break. Gioco di livello per Lorenzo, a tagliare le gambe a Fritz.

Musetti contro Djokovic, quando si gioca la semifinale

Musetti dopo la vittoria contro Fritz affronterà dunque per la settima volta in carriera contro Djokovic in semifinale. I precedenti sono 5-1 a favore del serbo, che ha vinto le ultime due sfide nel 2024 a Monte Carlo e al Roland Garros. Ora il primo confronto sull'erba di Wimbledon.