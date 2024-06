Sinner sontuoso, Jannik vince anche l’ATP di Halle: battuto Hurkacz, è il primo titolo sull’erba

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Halle. Il numero 1 del tennis ha conquistato il primo titolo sull'erba della sua carriera. In finale Sinner ha sconfitto con il punteggio di 7-6 7-6 il polacco Hurkacz. Quarto titolo del 2024 per Sinner (dopo gli Australian Open, Rotterdam e Miami) e quattordicesimo in carriera.

Sinner vince il tie break con Hurkacz

Il servizio è predominante, sull'erba è generalmente così. Sinner e Hurkacz sono implacabili. Dopo mezz'ora esatta il punteggio è di 5-4 per il polacco. Jannik vince i due punti più belli, con due perle, entrambi annullano una palla break.

Quando si arriva alla stretta finale il cuore batte forte. Sinner tiene il servizio, 5-5. Il polacco pure, nonostante un punto magico di Jannik che dopo un recupero da urlo se la ride. Si val tie-break.

Il numero 1 del mondo si mette subito avanti, mini-break in apertura. Hurkacz lo recupera, ma Jannik è un muro, e si porta sul 3-1, poi è 5-2. L'azzurro commette un errore da fondo e rimette in gioco il polacco, che dopo aver cancellato un setpoint ritrova il servizio e ci prova, ha due setpoint. Sinner li annulla e poi si impone per 10 punti a 8. Il primo set è di Jannik.

Sinner vince anche il tie-break del secondo set

Nel secondo set Sinner sembra averne molto di più sin dall'inizio. Jannik veleggia quando serve. Hurkacz fatica. Nel primo game di servizio il polacco deve annullare due palle break, nel secondo recupera da 15-30, nel terzo si va alla parità. Sinner non concede nulla, sul 5-4 per Jannik è Hurkacz a non dover sbagliare nulla. Nessuno sbaglia e si va di nuovo al tie-break. Un assolo di Jannik che velocemente si mette avanti, si porta sul 5-1 e chiude 7 punti a 2. Sinner trionfa pure ad Halle, e consolida la prima posizione nella classifica ATP.