Sinner-Bublik all’ATP Halle in diretta: in palio i quarti contro Machac, ora Sonego-Zverev

Come seguire in diretta Sinner-Bublik? Il match valido per gli ottavi di finale del torneo di Halle sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che ne detiene i diritti. L’incontro sarà visibile solo per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

La partita non sarà trasmessa in chiaro, quindi non sarà accessibile sui canali gratuiti. Per chi desidera guardarla in streaming, sarà possibile farlo su Sky Go (per gli abbonati Sky) oppure su NOW, il servizio on demand della piattaforma. Entrambi i canali digitali richiedono un abbonamento attivo.