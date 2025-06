Sinner-Bublik oggi all’ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo ad Halle per affrontare Alexander Bublik negli ottavi di finale dopo il successo all’esordio contro Hanfmann. Il tennista kazako è stato l’unico, tra i cinque incroci precedenti, a battere l’azzurro, proprio qui, ad Halle, nel 2023, in un match poi conclusosi con il ritiro di Sinner. Il bilancio resta comunque nettamente favorevole all’attuale numero uno del mondo, avanti 4-1 nei testa a testa.

Il match contro Bublik è in programma non prima delle 17 sul campo centrale, ma l’orario potrebbe slittare in base alla durata dei match precedenti. Sinner è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e punti preziosi per mantenere la vetta del ranking. Il vincitore affronterà uno tra Marozsan e Machac. Diretta TV e streaming su Sky Sport, Sky Go e NOW.

Sinner-Bublik, i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è nettamente a favore dell’azzurro, avanti 4-1. L’ultimo incrocio risale ai quarti di finale del Roland Garros 2025, dove Sinner ha dominato in tre set (6-1 7-5 6-0). Prima di allora, l’unica vittoria di Bublik era arrivata proprio sull’erba di Halle nel 2023, ma in quel caso Sinner si era ritirato sul punteggio di 7-5 2-0 per il kazako. Nello stesso anno, l’italiano si era imposto sull’erba di ’s-Hertogenbosch per 6-4 6-2. Le prime due vittorie erano arrivate nel 2021 sul cemento, prima a Dubai (6-2 7-6) e poi al Masters 1000 di Miami (7-6, 6-4), confermando la superiorità complessiva di Sinner in tutte le superfici. All’epoca Bublik disse a Sinner che non “era umano”.