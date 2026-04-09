Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finale

Sinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l’analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese.

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Jannik Sinner gioca domani venerdì 10 aprile contro Auger-Aliassime la partita dei quarti di finale del torneo di Monte Carlo. Il match in programma non prima delle ore 13, è un ostacolo non semplice per l'azzurro reduce dalla vittoria sofferta contro Machac anche a causa di condizioni fisiche non eccezionali. Sei i precedenti contro il settimo giocatore della classifica ATP, con il bilancio di 4 successi a 2. Chi vince affronterà in semifinale uno tra Fonseca e Zverev nella semifinale di sabato. Jannik può ottenere altri punti importanti in chiave ranking per impensierire ancora il primato di Alcaraz. Diretta televisiva esclusiva per gli abbonati su Sky, con streaming su Sky GO e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo

Il programma dei quarti di finale si svolgerà tutto sul campo centrale, il Court Rainier III. Il match tra Sinner e Auger-Aliassime è il secondo, e dovrebbe iniziare non prima delle 13. Appuntamento a seguire quello tra Fonseca e Zverev, ovvero il match da cui uscirà il primo semifinalista della parte bassa del tabellone.

Sinner-Auger Aliassime, dove vedere la partita in TV e streaming

Come tutti i confronti precedenti, anche quello valido per i quarti di finale tra Sinner e Auger-Aliassime sarà visibile solo sulla pay TV. Diretta televisiva su Sky non prima delle ore 13, con telecronaca della rodatissima coppia formata da Paolo Bertolucci ed Elena Pero. Per lo streaming appuntamento per gli abbonati sull'app Sky GO oltre che su NOW.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Sono già sei le sfide disputate tra Sinner e Auger-Aliassime in carriera. Il canadese inizialmente era una bestia nera per l’azzurro battuto due volte di fila. Poi il campione italiano ha cambiato marcia, inanellando 4 successi consecutivi. Il più importante quello del 2025 nella finale del Masters 1000 di Parigi. Nello stesso anno anche l’affermazione nella semifinale degli US Open e poi quella nel girone delle ATP Finals, oltre che nei quarti di Cincinnati. Tornei che poi Sinner ha sempre vinto.

Il tabellone del Rolex Monte Carlos Masters, quali potrebbero essere i prossimi avversari

In semifinale il vincitore della partita tra Sinner e Auger-Aliassime incrocerà quello del confronto tra Alexander Zverev e Joao Fonseca reduce dalla vittoria su Matteo Berrettini. In caso di Sinner-Zverev si tratterà della terza semifinale di fila tra i due giocatori, tutte in un Masters 1000. Appuntamento a sabato.