Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo, data e orario degli ottavi di finale

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Jannik Sinner dopo l'ottima partenza con Humbert torna in campo a Monte Carlo per gli ottavi di finale. Il suo prossimo avversario è il ceco Machac che affronterà giovedì 9 aprile non prima delle ore 13. L'azzurro che ha rinunciato al torneo di doppio con Bergs per concentrarsi sul singolare, va a caccia della quarta vittoria in altrettanti confronti contro il numero 53 del mondo. L'obiettivo è quello di conquistare anche ulteriori punti in chiave ranking per avvicinarsi ulteriormente ad Alcaraz che rischia seriamente il sorpasso al primo posto. Il vincente se la vedrà ai quarti contro Ruud o Auger-Aliassime. In campo domani anche Berrettini contro Fonseca, ed eventualmente Musetti e Cobolli. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Jannik Sinner, anche se non bisogna sottovalutare il ceco che ha superato Cerundolo nel turno precedente.

A che ora gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo

Il programma della giornata di giovedì 9 aprile è noto da tempo. Sinner entrerà in campo contro Machac non prima delle 13. La partita dell’azzurro inizierà dopo quella tra il suo compagno di doppio Bergs e Zverev. Nel caso in cui questa dovesse allungarsi anche il match di Jannik partirà in ritardo. Non prima delle 16:30 invece sempre sul Centrale spazio a Musetti in caso di superamento del turno. La partita di Berrettini invece è in programma alle 11 contro Fonseca.

Sinner-Machac, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Sinner e Machac sarà visibile in TV in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna possibilità di trasmissione televisiva in chiaro per questo match e anche per quelli degli altri giocatori azzurri, come Berrettini ed eventualmente Musetti e Cobolli. Streaming come sempre o su Sky GO per gli abbonati Sky, oppure su NOW. Telecronaca della coppia Pero-Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Machac

Sono già tre i precedenti tra il 24enne Sinner e il 25enne Machac. L’ultimo confronto risale a pochi mesi fa, nei 32esimi del torneo di Doha dove Jannik si è imposto agevolmente con il risultato di 6-1, 6-4. Le altre due sfide sono state disputate entrambe nel 2024, entrambe sul cemento di un Masters 1000. Prima a Miami e poi a Shanghai non c’è stata partita con Sinner che non ha concesso nemmeno un set al ceco. Il numero 53 del mondo è un giocatore che se in giornata può essere insidioso per chiunque anche se l’azzurro parte ovviamente con tutti i pronostici dalla sua parte.

Il prossimo avversario nel tabellone del Rolex Monte Carlos Masters

Il vincente di questo match nella parte bassa del tabellone se la vedrà ai quarti contro chi la spunterà tra Ruud e Auger-Aliassime. Un match già di livello superiore, contro due tennisti che hanno una notevole esperienza nel circuito e che Sinner conosce bene, avendoli affrontati in diverse occasioni.