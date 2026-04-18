L’Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio

Il tonfo del Napoli in casa contro la Lazio ha fatto rumore, soprattutto a Milano, sponda nerazzurra, dove si è capito che, all'indomani del successo sul Cagliari, davvero ora il 21° Scudetto è oramai ad un passo a cinque giornate dal termine. Certo, bisogna attendere ancora il Milan in trasferta a Verona ma anche in caso di successo rossonero i punti resterebbero sempre 12 dalle seconde. E così è iniziato il countdown tricolore: il 26 aprile ci sarà Torino-Inter, primo match-ball interista se si incastreranno determinate dinamiche a favore.

Oltre al Napoli c'è anche il Milan, che al momento ha una gara in meno da disputare, a Verona, ma anche in caso di successo, al massimo i rossoneri arriverebbero a pari punti del Napoli, sempre a -12 dalla capolista nerazzurra. Ora, per capire quando può arrivare la matematica certezza del titolo per l'Inter si devono comunque guardare tutte le ipotesi possibili, anche se la panoramica è decisamente a favore della squadra di Chivu che ha stretto nelle proprie mani il destino di questo campionato.

Cristian Chivu al suo primo anno sulla panchina dell’Inter potrebbe vincere subito lo Scudetto

Quando può vincere lo Scudetto l'Inter: le combinazioni per il 26 aprile in Torino-Inter

La prima data possibile in assoluto perché l'Inter festeggi il 21° Scudetto è fissata per domenica 26 aprile 2026, dopo la 34ª giornata in cui si gioca Torino-Inter. Per festeggiare già in trasferta, servono però queste combinazioni: l’Inter deve battere il Torino mentre il Napoli non deve vincere contro la Cremonese, così come il Milan che avrà al contrario il match più complicato, contro la Juventus. Se tutto questo succede, il 26 aprile sera potrebbe scoppiare la festa nerazzurra perché anche se Napoli e Milan facessero il massimo poi fino alla fine, non potrebbero più raggiungere né superare l'Inter.

La seconda data disponibile per il 21° Scudetto dell'Inter: 3 maggio in Inter-Parma

Se invece uno di questi risultati non arriva, allora il titolo slitta a domenica 3 maggio 2026 quando a San Siro si giocherà Inter-Parma. Se il distacco sarà invariato da Napoli e Milan o da una sola delle due, vincendo contro il Parma e con una partita in meno da giocare, ne resterebbero solamente tre da disputare (9 punti) e lo Scudetto sarebbe automatico a prescindere dai risultati delle avversarie. La stessa combinazione potrebbe arrivare anche nel caso in cui Inter, Napoli e Milan ottenessero lo stesso risultato, perché resterebbe un vantaggio incolmabile. Questo scenario, è considerato tra i più probabili tra tutti.

Inter e il 21° Scudetto alla terza chance: all'Olimpico per Lazio-Inter del 10 maggio

Una partita che ha risvolti storici ben precisi e decisamente non positivi per i nerazzurri, ma una gara che potrebbe consegnare il 21° Scudetto nel caso nei due match-point precedenti l'Inter avesse perso terreno rispetto a Napoli e Milan. Si giocherà il 10 maggio all'Olimpico contro la Lazio, dove a quel punto dovrebbe essere sufficiente anche un pareggio per festeggiare il Tricolore.

Inter vincente in casa col Cagliari, Napoli sconfitto dalla Lazio: il vantaggio è a +12 con 5 gare da giocare

Dunque, solo in un’ipotesi estrema in cui Napoli e/o Milan vincessero tutte le restanti partite e l’Inter raccogliesse pochissimi punti si arriverebbe a dover attendere la 37ª o addirittura la 38ª giornata, ma è uno scenario talmente improbabile da sembrare, ad oggi, puro fantacalcio