video suggerito

Quando gioca Sinner a Wimbledon contro Hanfmann, data e orario della sua prima partita Jannik Sinner farà il suo esordio a Wimbledon 2024 contro Yannick Hanfmann. Il numero 1 ATP giocherà lunedì 1 luglio. L’incontro in esclusiva su Sky non inizierà prima delle 18:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner giocherà Wimbledon da testa di serie numero 1, in quanto numero 1 della classifica ATP. Il tennista italiano esordirà ai Championships contro il tennista tedesco Yannick Hanfmann e lo farà lunedì 1 luglio. L'incontro sarà in programma come terzo di giornata sul campo centrale, che come da tradizione verrà inaugurato dal campione in carica Carlos Alcaraz.

La data e l'orario di Sinner-Hanfmann

Sinner dunque affronterà Hanfmann nell'incontro di primo turno del torneo di Wimbledon, naturalmente l'incontro è al meglio dei cinque set. La data dell'orario è certa: il numero 1 del mondo giocherà lunedì 1 luglio. L'orario invece ancora no. Di sicuro alle ore 14 sul centrale scenderà Carlos Alcaraz, detentore del titolo, che come da tradizione sarà il primo a giocare. Gli organizzatori in genere subito a seguire programmano un match femminile poi dovrebbe toccare a Sinner, che quindi orientativamente sarebbe in campo non prima delle 18:30. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Il tabellone di Jannik Sinner a Wimbledon

Sinner non ha avuto un tabellone straordinario, le insidie non mancano, ma Jannik ha un bilancio stagionale straordinario (38 vittorie e 3 sconfitte, con 4 tornei vinti nel 2024). Il primo turno è con il tedesco Hanfmann, ma al secondo potrebbe esserci un clamoroso derby con Matteo Berrettini, che non è testa di serie ed è un'autentica mina vagante. Ai sedicesimi potrebbe esserci Griekspoor, avversario che Jannik ha sempre battuto ma che spesso gli ha reso la vita difficile. Negli ottavi secondo tabellone dovrebbe esserci Shelton, che però sulla terra fin qui ha deluso malamente. Dai quarti in poi Medvedev o Dimitrov, Alcaraz o Tommy Paul e in un'eventuale finale Djokovic. Insomma un cammino tosto, ma è Wimbledon.