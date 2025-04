video suggerito

Quando si giocano le partite di Serie A rinviate dopo la morte di Papa Francesco: c'è la data dei recuperi Quando si giocano le quattro partite di Serie A rinviate per la morte di Papa Francesco: la decisione della Lega e la data dei recuperi.

A cura di Vito Lamorte

Le quattro gare di Serie A rinviate per la morte di Papa Francesco si disputeranno mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 18:30. Lo ha deciso la Lega Serie A. Non ci sarà nessun rinvio per le gare di Coppa Italia previste in settimana: il derby di Milano, di mercoledì 23 aprile; e Bologna-Empoli, di giovedì 24 aprile; si disputeranno nelle date prestabilite.

Questa la nota ufficiale della Lega Serie A.

Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33^ giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate: – CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

– GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

– PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

– TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

La data delle partite di Serie A rinviate dopo la morte di Papa Francesco

La notizia della scomparsa del Santo Padre è arrivata nella mattinata di lunedì 21 aprile e la Lega ha subito pubblicato un comunicato ufficiale in cui si rendeva nota la sospensione temporanea per lutto del campionato di Serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi".

La stessa Federcalcio, che si era comportata allo stesso modo quando morì Giovanni Paolo II nel 2005, ha fermato tutti i campionati per rispettare la memoria di Papa Francesco: "La FIGC piange la scomparsa di Papa Francesco. Sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti".

Onde evitare di andare troppo in avanti, è stata presa la decisione di giocare subito e così le squadre che non sono scese in campo il giorno di Pasquetta lo faranno a distanza di 48 ore.

Serie C, ufficiale data e orario dei match rinviati

Stesso discorso anche per la Serie C, con le partite del girone B che si dovevano giocare oggi e verranno recuperate nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18. La nota ufficiale.

La Lega Pro dispone che le sottoindicate gare, rinviate con com. uff. n.148/DIV del 21.04.2025,

vengano recuperate nella data e con l’orario di seguito riportati AREZZO-LUCCHESE mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

CAMPOBASSO-PERUGIA mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

GUBBIO MILAN- FUTURO mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

LEGNAGO SALUS- PESCARA mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

PINETO- VIRTUS ENTELLA mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

PONTEDERA-RIMINI mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

SESTRI LEVANTE- ASCOLI mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

TERNANA- PIANESE mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

TORRES- CARPI mercoledì 23 aprile alle ore 18.00

VIS PESARO- SPAL mercoledì 23 aprile alle ore 18.00