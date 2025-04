video suggerito

Partite rinviate in Serie A oggi per la morte di Papa Francesco: quando si giocano i recuperi La nota ufficiale della Lega Serie A dopo la notizia del decesso del Pontefice. Tutte le partite sono rinviate a data da destinarsi.

La morte di Papa Francesco ha scosso anche il mondo dello sport. Il calcio italiano si ferma, come si apprende dalla nota ufficiale che comunica la sospensione temporanea per lutto del campionato di Serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". La stessa Federcalcio ha fatto sapere che, oltre al massimo torneo tricolore, sarà tutto il movimento a osservare lo stop: "La FIGC piange la scomparsa di Papa Francesco. Sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti". Era già accaduto nel 2005, in occasione del decesso di Giovanni Paolo II.

Quali sono le partite rinviate per la morte di Papa Francesco

Quali erano le partite in programma oggi? Avrebbero dovuto giocarsi ben quattro posticipi come previsto dal palinsesto spezzatino della 33ª giornata. Il primo alle ore 12:30, Torino–Udinese. Nel pomeriggio alle 15:00 era prevista Cagliari–Fiorentina mentre alle 18:00 era stato fissato il fischio d'inizio di Genoa–Lazio. A chiudere il turno sarebbe stata Parma–Juventus (ore 20:45). Stadi chiusi, tutti a casa.

Le date possibili per i recuperi di campionato

Per adesso la Lega di Serie A null'altro ha potuto fare che parlare di "data destinarsi" relativamente a quando saranno recuperate le gare. Non dovrebbero esserci grandi problemi a trovare una finestra utile per la disputa dei match, considerato che la maggior parte delle squadre non ha altri impegni extra Serie A. Ecco perché dalla prossima settimana ogni data è possibile, eccezion fatta per la Fiorentina che è attualmente impegnata nelle Coppe.

La squadra di Palladino, infatti, è qualificata per la semifinale di Conference League: l'andata andrà in scena il 1° maggio, il ritorno per il giorno 8 dello stesso mese. La finale, invece, è fissata per il 28 maggio allo Stadio Municipale di Breslavia (in Polonia). Alla luce di ciò, l'unico spazio possibile per incastrare la sfida col Cagliari dovrebbe essere non prima di mercoledì 14 maggio, nel periodo compreso tra la 36ª (11 maggio, Viola impegnata a Venezia) e la 37ª (18 maggio, i toscani ospitano il Bologna) giornata di campionato. Ultima giornata (38ª) fissata per il 25 maggio, salvo eventuale spareggio per lo scudetto che, se ci sarà, avverrà in gara unica.

La morte di Papa Francesco: "È tornato alla casa del Padre"

"È tornato alla casa del Padre", è l'annuncio dato dalla Sala Stampa Vaticana dinanzi al quale non c'è calendario che tenga. La notizia del grave lutto che ha colpito la comunità cristiana e internazionale è giunta a Pasquetta, nel giorno del lunedì in Albis che richiama, secondo il Vangelo, la manifestazione dell'angelo alle donne giunte al sepolcro di Cristo. L'ultima apparizione dalla Loggia in Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi e il giro in jeep tra i fedeli per la celebrazione della Santa Pasqua avevano fatto pensare che, nonostante le condizioni di salute preoccupanti e il ricovero delle scorse settimane a causa di una polmonite bilaterale, il Santo Padre fosse in ripresa e atteso da una lunga convalescenza.