video suggerito

Fiorentina in semifinale di Conference per la terza volta consecutiva: col Celje decisivo ancora Kean La Fiorentina non va oltre il 2-2 al Franchi contro il Celje ma il risultato basta per centrare la terza semifinale consecutiva di Conference League. Decisivo ancora una volta un gol di Kean nel secondo tempo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina è ancora una volta in semifinale di Conference League. Un traguardo raggiunto dalla viola per la terza volta consecutiva. In questo caso la squadra di Palladino è riuscita a vincere all'andata contro gli sloveni del Celje per 2-1 pareggiando poi 2-2 al Franchi. Decisivo ancora una volta Kean col suo gol dopo che gli ospiti erano riusciti a trovare il pareggio che avrebbe portato la partita ai supplementari. La Fiorentina se la vedrà contro gli spagnoli del Betis.

Mandragora esulta dopo il gol dell'iniziale vantaggio.

Mandragora porta in vantaggio la Fiorentina nel primo tempo

Più Fiorentina che Celje in questo primo tempo al Franchi. Prevedibile che la viola potesse fare meglio degli sloveni che però si presentano in Toscana convinti di poter fare l'impresa. Tante però sono soprattutto le occasioni sprecate per la viola, che alla fine trova il gol del vantaggio con Mandragora. Già dall'inizio si era capito un po' l'andamento della partita vista l'occasione di Pongracic lasciato tutto solo a girare di testa il pallone verso la porta ma senza trovare il gol. Successivamente ancora Fiorentina pericolosa con Kean che si fa parare il suo tiro.

Ma la Fiorentina non molla e incredibilmente fallisce una clamorosa occasione con Mandragora il quale, servito di testa da Gudmundsson da due passi gira di testa addosso al portiere ospite che poi si ripete anche su Ranieri. Il gol è nell'aria e Mandragora finalmente riesce a trovare la rete grazie a all'assist di Kean per il centrocampista il quale realizza col destro. La migliore occasione del Celje accade sullo 0-0 quando Svetlin si ritrova davanti a De Gea in area. Il portiere riesce però a respingere la conclusione. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0.

L'esultanza degli ospiti che avevano trovato il pareggio.

Nel secondo tempo succede di tutto ma la Fiorentina si prende la semifinale

Il secondo tempo però è totalmente diverso dal primo. Gli ospiti entrano in campo sicuri di poter giocarsi ancora la qualificazione e infatti riescono a trovare la rete del pareggio. La difesa viola si fa sorprendere da una verticalizzazione che manda Matko nello spazio. Il suo tiro davanti a De Gea vale l'1-1. Viola visibilmente tramortita nonostante non rinunci ad attaccare. E gli ospiti così incredibilmente ne approfittano ancora passando in vantaggio pareggiando la somma dei gol totali segnati tra andata e ritorno. Il gol del 2-1 lo realizza Nemanic.

Corner da sinistra diretto sul secondo palo, il centrale del Celje arriva in corsa e incorna tutto solo a causa della mancata marcatura di Pongracic. Adesso, dopo il 2-1 viola dell'andata, è tutto in equilibrio (3-3). Il Franchi resta quasi in silenzio ma Kean pochi minuti dopo fa 2-2 dopo una verticalizzazione. L'attaccante trova l'angolino lontano con un tocco preciso di interno destro. Il VAR dopo un check conferma la decisione. A 10 minuti dalla fine annullato un gol a Ranieri e uno anche a Kean. Nonostante questo la Fiorentina è alle semifinali di Conference.