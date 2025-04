video suggerito

Spareggio Inter-Napoli per lo Scudetto in Serie A: quando si gioca e come funziona, il regolamento Cosa succede se Inter e Napoli dovessero arrivare alla fine della Serie A a pari punti? A decidere lo Scudetto uno spareggio in gara secca.

A cura di Marco Beltrami

Cosa succede se Inter e Napoli chiudono il campionato in Serie A a pari punti in classifica? La squadra di Inzaghi, dopo la sconfitta con il Bologna, ha 71 lunghezze proprio come quella di Antonio Conte, a cinque giornate dalla fine del torneo. La possibilità che entrambe arrivano alla fine della 38a giornata con lo stesso numero di punti è molto concreta. In questo caso, per decidere chi tra Inter e Napoli vincerà lo Scudetto sarà decisivo lo spareggio.

Cosa succede se Inter e Napoli arrivano a pari punti in classifica in Serie A all'ultima giornata

Se Inter e Napoli, uniche due squadre in lotta ormai per vincere il campionato di Serie A dovessero restare appaiate in vetta al campionato, allora per decidere la vincitrice sarà fondamentale la sfida secca, ovvero lo spareggio. Una partita unica, per giocarsi tutto in 90′. Nel caso in cui ci dovesse essere la parità al termine dei minuti regolamentari, nerazzurri e azzurri si giocherebbero lo Scudetto ai calci di rigore. Solo in un'altra occasione in Serie A, il campionato è stato deciso dallo spareggio.

Lo spareggio Scudetto, chi gioca in casa tra Inter e Napoli

Bisognerà capire chi tra Inter e Napoli giocherà in casa lo spareggio Scudetto, essendo lo stesso in gara unica. I criteri previsti dal regolamento prevedono che a giocare nel proprio stadio sia la squadra in vantaggio negli scontri diretti. Le due contendenti però sarebbero in perfetta parità, visto che hanno pareggiato 1-1. Allora, si dovrà prendere in considerazione la differenza reti negli scontri diretti e poi ancora quella nell'intero campionato dove l'Inter è ampiamente avanti (40 rispetto a 27). In caso poi di motivi di ordine pubblico potrebbe essere la Lega Serie A a scegliere la sede.

Questi i criteri:

Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti nell'intero campionato

Maggior numero di gol fatti

Sorteggio.

L'unico spareggio Scudetto nella storia della Serie A

Lo spareggio finora per decidere la vincitrice dello Scudetto si è giocato in una sola occasione, nel 1964. A vincere a Roma, fu il Bologna sull'Inter reduce dalla vittoria della Coppa Campioni. L'ultimo spareggio del campionato è stato quello per la salvezza, di due anni fa quando il Verona rimase in Serie A battendo 3-1 lo Spezia.

La data dello spareggio Scudetto in Serie A

Per la data dell'eventuale spareggio Scudetto in Serie A ci sarà da discutere, visto che l'Inter potrebbe avere un calendario molto serrato a causa della Champions. Potrebbe essere una data papabile quella del week-end dopo la fine del campionato, in programma il 25 maggio. C'è però da tenere conto della finale di Champions, e poi delle nazionali. Una soluzione? Quella di anticipare le sfide di Inter e Napoli della 38a giornata, al giovedì o venerdì per fare lo spareggio poi lunedì.