L'Inter cade a Bologna, aggancio del Napoli in vetta alla classifica: decisivo Orsolini al 94′ Il gol di Orsolini gela l'Inter all'ultimo secondo e riscrive lo scontro Scudetto: il Bologna vince 1-0, i nerazzurri perdono punti pesanti e vengono agganciati dal Napoli al primo posto.

A cura di Ada Cotugno

La lotta per il titolo è ancora aperta: l‘Inter non risponde a tono alla vittoria del Napoli e in casa del Bologna perde tre punti dolorosi che riscrivono completamente lo scontro per lo Scudetto. A far male ai nerazzurri ci pensa Orsolini che era stato lasciato in panchina da Italiano, ma che è entrato nella maniera più bella per i tifosi del Dall'Ara, un campo maledetto per la squadra di Simone Inzaghi.

I nerazzurri restano di ghiaccio davanti al grande gol dell'attaccante, arrivato quando ormai la partita sembrava destinata verso il pareggio per 0-0. Invece dal suo ingresso in campo tutto è cambiato e il Bologna non ha mai smesso di attaccare e di credere nella vittoria che è arrivata nel modo più emozionante possibile. I tre punti sono ossigeno anche per la lotta all'Europa e tengono vive anche le speranze di finire in Champions League.

Il Bologna vince all'ultimo respiro contro l'Inter

Ai nerazzurri serviva una vittoria per scacciare via il Napoli e riportarsi in solitaria al primo posto con 3 punti di distacco, ma l'ultimo minuto della partita contro il Bologna ha cambiato le carte in tavola. Il Dall'Ara è ancora una volta un campo durissimo per l'Inter che lì negli ultimi anni ha raccolto diversi dispiaceri, ma non si aspettava di cadere ancora nel modo più drammatico possibile. Eppure tutta la partita si è giocata sul filo dell'equilibrio, con cautela e con qualche piccola scintilla da una parte e dall'altra.

Nel secondo tempo gli animi si sono scaldati, sono arrivate le espulsioni di Italiano e di Farris per uno scontro fra panchine e le squadre in campo hanno provato ad alzare i ritmi recuperando forza anche grazie ai cambi. Ma tutto è cambiato a 20 minuti dalla fine, quando è entrato Orsolini: l'allenatore l'ha lasciato in panchina per scelta tecnica ma nel finale il Bologna aveva bisogno anche di lui per l'ultimo assalto contro l'Inter che ha lasciato la porta aperta per l'ultimo arrembaggio.

L'attaccante è entrato bene, anche se il protagonista all'inizio è stato Ravaglia con due parate importanti su Lautaro Martinez e Taremi. Ma nel lungo recupero ci sono stati solo i rossoblù: al 94′ Bissek devia un pallone, Orsolini lo intercetta e con una bellissima rovesciata segna il gol del vantaggio. Tutto lo stadio esplode di gioia e i nerazzurri restano impietri in campo. Non c'è tempo per recuperare e cercare il pareggio. La sconfitta sconvolge gli equilibri del nostro campionato e porta l'Inter al primo posto assieme al Napoli che ieri ha recuperato tre punti grazie alla vittoria in casa del Monza.