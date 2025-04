Il Napoli soffre a Monza, poi ci pensa McTominay: missione compiuta, Inter agganciata in vetta

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli ha dovuto soffrire oltre un'ora per avere la meglio del Monza al Brianteo. A risolvere la partita ci ha pensato il solito McTominay, lo scozzese dai gol pesanti. La sua rete, di testa su svarione difensivo del Monza, toglie Conte dai guai, prendendosi i tre punti in palio e raggiungendo in testa della classifica l'Inter a quota 71. Missione compiuta, ora spetta al Bologna regalare un'altra gioia al popolo napoletano che torna concretamente a sognare il tricolore.

Una partita che non ha molto da dire in casa Monza ma dal peso specifico da parte di un Napoli che cerca u tre punti con cui riuscirebbe a rimettere pressione all'Inter in attesa della trasferta nerazzurra a Bologna di domenica. Ma per gli uomini di Conte si fatica, anche più del previsto: chi pensava ad una passeggiata al Brianteo presto si è dovuto ricredere. Anche se l'atmosfera è a favore degli azzurri, con tantissimi tifosi in tribuna, il Napoli non carbura e sbatte sul muro dei brianzoli che onorano il match finché hanno potuto. Il dictat di Nesta è stato recepito alla perfezione: onorare quel che resta della stagione in cui oramai il club è condannato alla retrocessione.

Il primo tempo non a caso finisce 0-0, ma con il Napoli che in un paio di occasioni rischia anche di capitolare clamorosamente quando i padroni di casa spingono con convinzione sull'acceleratore in un paio di spinte offensive. Le urla di Conte non servono a molto, Turati è quasi inoperoso, dovendo intervenire a inizio match su una conclusione di McTominay. Gilmour viene risparmiato nella ripresa, lasciato in spogliatoio a favore di Anguissa che, malgrado non in perfette condizioni, Conte chiama all'appello per dare la scossa.

Per il Napoli la partita prosegue su binari che non piacciono e con il tempo che inizia a stringere gli azzurri provano ad alzare ritmi e qualità per sfiancare un Monza ordinato e più che ostinato a onorare il proprio impegno al di là delle posizioni in classifica. Conte aggiunge all'attacco anche Raspadori, da affiancare ad un Lukaku appannato per oltre un'ora, e la partita dei partenopei cambia: il baricentro più alto costringe i brianzoli a chiudersi fino alla capitolazione che arriva con il solito scozzese dai gol decisivi: McTominay, di testa su una uscita sbagliata di Turati, che regala in vantaggio a Conte.