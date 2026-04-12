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Parma-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15

La diretta live di Parma-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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12 Aprile 2026 12:00
Ultimo agg. 13:02
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La diretta live della partita Parma-Napoli per la 32esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria nel big match contro il Milan gli azzurri di Conte vogliono consolidare il secondo posto in classifica e mettere pressione all'Inter capolista. Diretta TV e in streaming su DAZN.

13:00

I precedenti tra Parma e Napoli

Le ultime due partite tra Parma e Napoli sono finite senza gol: l'andata di questo campionato giocata al Maradona e il ritorno dello scorso al Tardini. Nella partita d'andata di un anno fa invece gli Azzurri erano riusciti a vincere in casa con due gol al 92′ e 96′.

A cura di Ada Cotugno
12:30

Come arriva il Napoli

L'ultimo successo in campionato contro il Milan ha permesso alla squadra di Conte di balzare al secondo posto, a 7 punti di distacco dall'Inter in campo questa sera contro il Como. L'obiettivo del Napoli è blindare la zona Champions e di continuare la striscia di cinque vittorie consecutive.

A cura di Ada Cotugno
12:15

Come arriva Il Parma alla partita di oggi

Il Parma naviga a metà della classifica verso una tranquilla salvezza, anche se nell'ultimo periodo i risultati sono stati incostanti. Non ha mai vinto nelle ultime cinque partite, l'ultimo successo risale al 22 febbraio quando era riuscito a battere il Milan. Cuesta sogna di ripetersi contro una big per tornare finalmente a sorridere e scalare le gerarchie.

A cura di Ada Cotugno
12:00

Dove vedere Parma-Napoli di Serie A in TV e streaming

La partita tra Parma e Napoli che si giocherà oggi alle 15:00 al Tardini sarà visibile in diretta TV su DAZN. Sarà possibile anche la diretta streaming sempre sull'app di DAZN, oppure collegandosi attraverso il sito web e accedere con le proprie credenziali.

A cura di Ada Cotugno
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