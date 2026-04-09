L’Italia che va ai Mondiali 2026: Collina ha scelto l’arbitro Mariani e Di Bello come addetto al VAR

La FIFA ufficializza i direttori di gara per la Coppa del Mondo 2026: l’Italia sarà rappresentata da Mariani, Di Bello e gli assistenti Bindoni e Tegoni.

Maurizio Mariani.

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Definita anche la squadra degli arbitri per i Mondiali 2026. Tra i direttori di gara selezionati dalla FIFA ci sarà anche un rappresentante dell'Italia e si tratta di Maurizio Mariani, che sarà affiancato da Marco Di Bello nel ruolo di addetto al VAR e dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

Con i gironi già stabiliti, si completa così il quadro della competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. In totale sono stati scelti 52 arbitri per dirigere le gare della rassegna iridata.

Marco Di Bello.

Per Mariani, internazionale dal 2019 e promosso nella categoria Elite UEFA nel 2024, si tratterà della prima partecipazione a un grande torneo di questo livello. Una presenza significativa per l’Italia, che invece non sarà in campo con la Nazionale.

Nella lista stilata dal designatore FIFA, Pierluigi Collina, figurano anche due arbitri donne: la messicana Katia Garcia e la statunitense Tori Penso.

Mondiali 2026, tutti gli arbitri

Tutti gli arbitri che dirigeranno le partite dei Mondiali 2026, suddivisi per confederazioni: quelli europei, ossia UEFA, sono 15.

ARBITRI UEFA

Espen Eskas (Norvegia)

Alejandro Hernandez (Spagna)

Istvan Kovacs (Romania)

Francois Letexier (Francia)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Marciniak (Polonia)

Maurizio Mariani (Italia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Michael Oliver (Inghilterra)

Joao Pinheiro (Portogallo)

Sandro Schaerer (Svizzera)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clement Turpin (Francia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Felix Zwayer (Germania)

Felix Zwayer.

ARBITRI AFC

Omar Al Ali (Emirati Arabi)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

Yusuke Araki (Giappone)

Alireza Faghani (Australia)

Ning Ma (Cina)

Adham Makhadmeh (Giordania)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)

ARBITRI CAF

Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Pierre Atcho (Gabon)

Dahane Beida (Mauritania)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Jalal Jayed (Marocco)

Amin Mohamed (Egitto)

Abongile Tom (Sudafrica)

Il designatore FIFA, Pierluigi Collina.

ARBITRI CONCACAF

Ivan Barton (El Salvador)

Juan Calderon (Costa Rica)

Ismail Elfath (Stati Uniti)

Drew Fischer (Canada)

Katia Garcia (Messico)

Said Martinez (Honduras)

Oshane Nation (Giamaica)

Tori Penso (Stati Uniti)

Cesar Ramos (Messico)

ARBITRI CONMEBOL

Ramon Abatti (Brasile)

Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

Raphael Claus (Brasile)

Cristian Garay (Cile)

Dario Herrera (Argentina)

Kevin Ortega (Perú)

Yael Falcon Perez (Argentina)

Andres Rojas (Colombia)

Wilton Sampaio (Brasile)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Facundo Tello (Argentina)

Jesus Valenzuela (Venezuela)