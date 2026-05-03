Juventus-Verona LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Juventus-Verona per la 35a giornata di Serie A. Spalletti si affida al tridente formato da Conceicao, Yildiz e Boga. Sammarco con Bowie e Suslov nella coppia d'attacco del suo 3-5-2. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Come arriva il Verona alla gara con la Juve
Il Verona, dopo il pareggio casalingo contro il Lecce, continua è sempre penultimo in classifica e, in caso di un’ulteriore battuta d’arresto, sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
I bianconeri di Luciano Spalletti sono reduci dal pareggio scialbo di San Siro contro il Milan e vogliono continuare la loro marcia per il quarto posto: allo Stadium arriva il Verona, ormai con un piede in Serie B.
Dove vedere Juventus-Verona di Serie A in TV e streaming
La partita di Serie A tra Juventus e Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.