Inter, il piano della festa Scudetto dopo il Parma: programma di oggi e party in località segreta

All'Inter basta non perdere contro il Parma per dare il via alle celebrazioni per lo Scudetto. Un punto separa i nerazzurri dal 21esimo titolo della loro storia che verrà festeggiato a San Siro: anche lo Scudetto della seconda stella fu vinto lì nel derby contro il Milan, anche se tecnicamente erano i rossoneri a giocare in casa. Questa volta invece non ci sono dubbi e i 75mila di San Siro sono già pronti ad acclamare la squadra in una serata storica.

Il pareggio del Napoli contro il Como ha scongiurato la possibilità di vincere dal divano, un'eventualità concreta ma che avrebbe tolto il gusto di vedere i calciatori conquistare il titolo sul campo. Cosa succederà dopo la partita? I tifosi si riverseranno come sempre in piazza Duomo, ma l'Inter non ha diramato ancora nessun piano per i festeggiamenti, dato che per quelli ufficiali bisognerà attendere la consegna della coppa.

A San Siro contro il Parma è atteso il sold out

Il brindisi top secret dell'Inter, poi la sfilata

In caso di trionfo contro il Parma i nerazzurri non hanno fissato nessun appuntamento pubblico. Probabilmente ci sarà soltanto una festa privata con la squadra, lo staff e l'intera dirigenza. Si parla di un brindisi in una location top secret in città: festeggeranno per una sera lontani dai riflettori per poi estendere le celebrazioni anche ai tifosi soltanto quando ci sarà la consegna dello Scudetto, prevista domenica 17 maggio dopo la partita contro il Verona.

Sarà in quel momento che avrà luogo la solita sfilata sul pullman scoperto per le vie di Milano, con probabile destinazione in Duomo come accaduto anche nelle occasioni precedenti. Addirittura i nerazzurri potrebbero festeggiare il doblete, dato che la finale do Coppa Italia è in programma il 13 maggio contro la Lazio all'Olimpico e in caso di vittoria sfilerebbe con due trofei. I piani dei tifosi invece sono completamente diversi: San Siro è sold out e sebbene non ci siano appuntamenti ufficiali i tifosi si riuniranno in modo spontaneo per le vie del centro sfilando con le bandiere per tutta la notte.