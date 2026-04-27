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L’Inter può vincere lo Scudetto domenica anche senza giocare: tutte le combinazioni per il titolo

C’è una sola combinazione che porterebbe l’Inter a vincere lo Scudetto comodamente sul divano: domenica a San Siro potrebbe scendere in campo contro il Parma già con il titolo in tasca.
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A cura di Ada Cotugno
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Il pareggio in casa del Torino non ha rinviato la festa Scudetto dell'Inter che può assicurarsi la vittoria del titolo nella partita contro il Parma: in caso di vittoria sarebbe bastato un solo punto, indipendentemente dai risultati di Napoli e Milan, ma dopo il clamoroso 2-2 le condizioni cambiano e ora l'Inter dovrà necessariamente vincere a San Siro per non indugiare ulteriormente e chiudere il discorso relativo al campionato. Ci sono alcune combinazioni che permetterebbero ai nerazzurri di poter festeggiare comodamente dal divano, prima ancora di scendere in campo.

Le combinazioni per lo Scudetto

Il destino è nelle mani della squadra di Chivu che può scrivere da sola la sua storia. Lo Scudetto numero 21 può arrivare domenica prossima a San Siro nonostante il passo falso fatto contro il Torino: l'Inter è a +10 a quattro giornate dalla fine del campionato e quindi basterebbe una vittoria per avere la certezza matematica di essere incoronata come Campione d'Italia, indipendentemente dai risultati di Napoli e Milan che sono rispettivamente secondi e terzi in classifica e giocheranno prima. Una vittoria metterebbe la parola fine a questa Serie A, ma c'è un incastro preciso che permetterebbe ai nerazzurri di scendere in campo contro il Parma già con il titolo in tasca.

L’Inter può vincere lo Scudetto domenica contro il Parma
L’Inter può vincere lo Scudetto domenica contro il Parma

Come si diventa campioni senza neanche giocare? C'è una sola combinazione che favorirebbe questo scenario: il Napoli dovrebbe perdere contro il Como sabato 2 maggio alle ore 18:00 e il Milan non dovrebbe vincere contro il Sassuolo (quindi pareggio o sconfitta) domenica 3 maggio alle ore 15:00. Soltanto in questo caso l'Inter scenderebbe in campo domenica sera nel posticipo della Serie A già con lo Scudetto in tasca, vincendo dal divano e festeggiando a San Siro dove la partita diventerebbe soltanto una formalità.

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