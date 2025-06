video suggerito

Cosa manca all'Inter per prendere Bonny dal Parma: decisiva l'ultima mossa fatta dai nerazzurri L'Inter è a un passo da Yoan Bonny del Parma. I nerazzurri hanno aumentato nettamente l'offerta agli emiliani arrivando praticamente alla conclusione dell'affare.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter è a un passo da Yoan Bonny del Parma. I nerazzurri, sin dall'arrivo di Christian Chivu avevano individuato nel 21enne francese l'attaccante ideale per andare a rinforzare un reparto ora composto da Lautaro Martinez, Thuram, Sebastiano e Pio Esposito. E allora se per gli ultimi due si prospettano operazioni in prestito nel corso del mercato è chiaro che i nerazzurri avessero bisogno di un altro giocatore per rinforzare il pacchetto avanzato. Secondo quanto riferisce Sky Sport l'Inter ha migliorato l'offerta da presentare al Parma che chiedeva 24 milioni + bonus. Ebbene i nerazzurri sono arrivati a 22 + bonus.

Una cifra che potrebbe essere ritoccata nelle prossime ore per cercare di chiudere l'affare nella prossima settimana, già da giovedì. Di fatto l'operazione potrebbe chiudersi a 24 milioni di euro quota fissa. L‘Inter è fiduciosa di riuscirci nei prossimi giorni e domani può essere la giornata decisiva per trovare l'intesa finale. Bonny in 38 presenze tra campionato e Coppa Italia ha messo a segno 6 gol e 4 assist che hanno convinto l'Inter a investire su di lui.

Bonny del Parma è a un passo dall’Inter.

Inizialmente si pensava che l'Inter nella trattativa potesse inserire anche Sebastiano Esposito, proprio per rendere più leggero l'investimento. E invece nelle ultime ore la novità più rilevante riguarda proprio l'ex attaccante dell'Empoli inizialmente ipotizzato come possibile contropartita tecnica. Esposito infatti non rientrerà nell’accordo e potrebbe intraprendere una strada diversa rispetto a quella che porta al Tardini.

Ecco perché l'Inter si è poi convinta di alzare l'offerta accontentando di fatto il Parma il quale chiedeva per il cartellino di Bonny solo cash senza contropartite tecniche. Un acquisto, quello di Bonny, fortemente voluto dall'Inter e da Chivu il quale ha potuto apprezzare le sue capacità e senso del gol proprio nell'ultima esperienza al Parma culminata con la salvezza degli emiliani.

L’esultanza di Bonny dopo un gol al Bologna.

Come può giocare Bonny nell'Inter di Chivu

L'allenatore rumeno sta capendo adesso come far girare la sua Inter ma sa benissimo di poter contare su un giocatore duttile come Bonny il quale a Parma è stato in grado di adattarsi prima come punta unica, quindi come partner di Pellegrino nel 3-5-2 di Chivu. Insomma, un giocatore che sa adattarsi a diversi moduli. Dettaglio da non trascurare in questo momento di grande cambiamento dell'Inter.