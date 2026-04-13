Nessun rigore di Bonny su Paz in Como-Inter, Di Canio: “Errore VAR, significa non capire di calcio”

La vittoria non è scivolata di mano all'Inter, grazie ai quattro gol all'attivo contro un Como che ha provato fino alla fine a rientrare in partita ma quanto accaduto nel finale poteva offrire di nuovo il fianco alle polemiche qualora l'esito al 90′ fosse stato differente. Perché il rigore assegnato all'88' era da annullare una volta che l'arbitro Massa era stato richiamato al monitor. "Errore grave" ha spiegato poi il moviolista di DAZN, Luca Marelli che poi ha aggiunto: "Episodio che rientrava nel protocollo per correggere l'arbitro". Stesso sconcerto di Paolo Di Canio a Sky: "Questo rigore significa non capire le dinamiche del calcio… gli ha colpito gli zebedei, ora non si può più nemmeno entrare in scivolata?"

Alla fine l'Inter festeggia una vittoria pesantissima a Como per 3-4, nella stessa giornata in cui tutte le principali avversarie lasciano via libera ai nerazzurri per la corsa Scudetto: il Milan crolla a San Siro contro l'Udinese, il Napoli frena a Parma e così gli uomini di Chivu ora volano a +9 sulla seconda mettendo le mani sul tricolore. Dopo un periodo di dubbi, polemiche e apprensioni, la seconda vittoria consecutiva a suon fi gol (5 alla Roma, 4 al Como) ha permesso di respirare e di vedere con maggior serenità le ultime partite. Anche se, sullo sfondo, resta il fastidio di quello che in casa nerazzurra viene visto come l'ennesimo torto arbitrale, questa volta senza conseguenze, ma pur sempre una decisione che poteva indirizzare il match.

Cos'è accaduto nel finale di Como-Inter: il contatto Bonny-Paz e la decisione di Massa e del VAR

L'episodio sotto accusa è avvenuto all'88' su una incursione centrale di Nico Paz che viene contrastato da Bonny: il nerazzurro interviene poco prima del tiro verso la porta in semi-spaccata. Il contatto c'è e anche il duro impatto tra il piede di Paz e la gamba del nerazzurro e l'arbitro Massa fischia subito, consegnando una punizione dal limite al Como e un cartellino giallo all'attaccante interista. Poi, viene richiamato al monitor dove il VAR lo corregge: contatto sulla linea, quindi rigore. Ma la decisione è sbagliata, perché dai replay si vede benissimo che Bonny non commette fallo, anzi: è lui a ricevere il calcio, involontario, da parte di Paz.

Di Canio sconcertato: "Ora non si può più nemmeno entrare in scivolata…"

Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport è tra i più caustici nel criticare la decisione del VAR e di Massa sul possibile contatto tra Bonny e Paz: "Ragazzi, qui significa solamente non conoscere e non capire le dinamiche del calcio… significa che tu non puoi più entrare in scivolata nemmeno a mezzo metro dall'avversario. Nello slancio Bonny è lontano, addirittura è Paz che va a colpirgli gli zebedei, io darei il fallo al contrario" ironizza il talent di Sky. "Significa però che allora è sempre fallo anche se scivoli a 50-70 centimetri dall'avversario… e al VAR potevano dirgli che non c'era".

L'analisi di Marelli: "Giusto il richiamo al VAR ma doveva revocare il rigore, errore grave"

Una scelta che anche il moviolista di DAZN, Luca Marelli critica apertamente evidenziando l'errore della moviola: "Il contatto è stato fischiato da Massa e nel momento in cui è stato fischiato han dovuto decidere se fosse dentro o fuori. Ed era dentro. Ma Bonny non va con le gambe o con i piedi su Nico Paz" sottolinea Marelli. "E' l'attaccante del Como che lo colpisce, mentre era in scivolata, fra le gambe. Non c'era niente.". Fin qui la ricostruzione dell'episodio, poi la puntualizzazione sulla decisione da Lissone da parte di Aureliano e Maggioni: "Pertanto rivedendo le immagini a mio parere, l'arbitro può essere ingannato dal movimento e la decisione giusta è stata sì richiamare Massa, perché l'episodio era all'interno dell'area, visto che è un episodio che rientra nel protocollo VAR. Ma doveva essere fatto per consigliare l'on field review ed evitare di dare il calcio di rigore: a mio parere, resta un errore piuttosto grave"