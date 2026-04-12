Como-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Como-Inter per la 32a giornata di Serie A. Fabregas con le certezze Nico Paz e Diao mentre Chivu giocherà senza l'infortunato Lautaro puntando su Pio Esposito. Diretta TV e streaming su DAZN.
Come arriva il Como alla partita di oggi
Il Como arriva a questa partita dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell'Udinese. Uno stop che ha permesso alla Juventus di portarsi nuovamente a -1 dal quarto posto occupato proprio dalla squadra di Fabregas che sarà chiamata ora a non fallire il big match contro l'Inter.
Dove vedere Como-Inter di Serie A in TV e streaming
Como-Inte verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.