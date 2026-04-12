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Como-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live di Como-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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12 Aprile 2026 17:45
Ultimo agg. 18:02
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La diretta live della partita Como-Inter per la 32a giornata di Serie A. Fabregas con le certezze Nico Paz e Diao mentre Chivu giocherà senza l'infortunato Lautaro puntando su Pio Esposito. Diretta TV e streaming su DAZN.

18:00

Come arriva il Como alla partita di oggi

Il Como arriva a questa partita dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell'Udinese. Uno stop che ha permesso alla Juventus di portarsi nuovamente a -1 dal quarto posto occupato proprio dalla squadra di Fabregas che sarà chiamata ora a non fallire il big match contro l'Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli
17:45

Dove vedere Como-Inter di Serie A in TV e streaming

Como-Inte verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

A cura di Fabrizio Rinelli
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