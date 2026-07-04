Canada-Marocco LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

Se Canada-Marocco è la prima gara degli ottavi, qualche ora prima si è stabilito il tabellone completo delle nuove sfide in programma con la conclusione delle ultime due gare che si sono disputate nella notte italiana. La prima è stata la spumeggiante sfida tra Argentina e Capo Verde che si è protratta incredibilmente fino ai supplementari dove i Campioni del Mondo in carica hanno poi avuto la meglio per 3-2. La seconda a seguire ha visto trionfare la Colombia, per 1-0 nei tempi regolamentari sul Ghana.