Canada-Marocco LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: a che ora vedere la partita

Canada-Marocco si disputerà oggi, sabato 4 luglio e apre la seconda fase ad eliminazione diretta di questi Mondiali 2026: gli ottavi di finale. Si gioca a Huston alle 19:00 ore italiane e come da regolamento, in caso di parità si passerà ai supplementari e in equilibrio ulteriore serviranno i rigori a stabilire chi sarà la prima qualificata ai quarti. Diretta in esclusiva in TV e in streaming solo per gli abbonati di DAZN.
Gli ultimi risultati che hanno chiuso i sedicesimi di finale
Se Canada-Marocco è la prima gara degli ottavi, qualche ora prima si è stabilito il tabellone completo delle nuove sfide in programma con la conclusione delle ultime due gare che si sono disputate nella notte italiana. La prima è stata la spumeggiante sfida tra Argentina e Capo Verde che si è protratta incredibilmente fino ai supplementari dove i Campioni del Mondo in carica hanno poi avuto la meglio per 3-2. La seconda a seguire ha visto trionfare la Colombia, per 1-0 nei tempi regolamentari sul Ghana.
Dove vedere Canada-Marocco ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
Il primo ottavo di finale dei Mondiali 2026 sarà visibile solamente a pagamento. La Rai non ha nel pacchetto delle gare gratuite la partita di Houston tra Canada e Marocco. Dunque, in TV e in streaming l'unica modalità possibile per seguire cosa accadrà nella gara che inizia alle 19:00 ore italiane, sarà essere abbonati di DAZN