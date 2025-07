La Supercoppa Italiana 2025 si assegnerà prima di Natale in Arabia Saudita: date e accoppiamenti

video suggerito

La Supercoppa Italiana 2025 si terrà nel mese di dicembre, in Arabia Saudita. La decisione era nell'aria, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale, con tanto di intervento del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Le semifinali si giocheranno il 18 e il 19 dicembre. La finale si terrà il 22 dicembre. Di fatto sarà una sorta di trofeo di Natale. Napoli, Inter, Bologna e Milan le squadre che scenderanno in campo a Gedda o a Riad.

Supercoppa Italiana a Natale in Arabia

Per la terza volta consecutiva la Supercoppa si giocherà con il Format della Final Four, sempre in Arabia Saudita. Simonelli ha parlato della sede e delle date: "Si giocherà nelle gare che sono quelle comunicate, quindi 18-19 dicembre le semifinali e 22 dicembre la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riad o a Gedda. Considerando che in Arabia Saudita hanno le due stagioni, immagino che possa essere ancora Riad. Ma la scelta è dei sauditi. Io mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere".

Gli accoppiamenti delle semifinali e le date

La prima semifinale si terrà dunque il 18 dicembre, un giovedì, l'altra il giorno seguente. Napoli-Milan sarà la prima semifinale, in campo i campioni d'Italia e i finalisti della Coppa Italia. Poi Bologna-Inter, con i vincitori della Coppa Italia e la squadra seconda classificata in Serie A. Lunedì 22 dicembre la finale. Con gli incontri di campionato di Napoli, Milan, Inter e Bologna, in programma domenica 21 dicembre, che saranno rinviati a gennaio o febbraio. I rossoneri sono i detentori del torneo, vinto lo scorso 6 gennaio con una rimonta strepitosa ai danni dell'Inter.