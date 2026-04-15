Wesley Hoedt espulso in Arabia Saudita: l’ex della Lazio punito per il gesto osceno in Al Shabab-Al Qadsiah

Il gesto osceno è costato caro a Wesley Hoedt, l'arbitro non ha avuto alcun dubbio nell'estrarre il cartellino rosso. Il difensore olandese dell'Al-Shabab (in Italia ha indossato la maglia della Lazio) ha perso la testa e per contestare una decisione dell'arbitro s'è lasciato andare a un atteggiamento tanto plateale quanto inaccettabile per il campionato saudita. Ce l'aveva con tutti… compreso l'allenatore dell'altra squadra che s'era fatto sentire in campo. Una volta espulso, ha manifestato il suo disappunto continuando a inveire. L'episodio è avvenuto durante il match giocato (e pareggiato 2-2) contro l'Al-Qadsiah, la formazione nella quale gioca Retegui, ex Atalanta, reduce dalla cocente delusione con la Nazionale azzurra eliminata in finale playoff Mondiali dalla Bosnia.

Hoedt espulso per il gestaccio verso l'arbitro

L'episodio s'è verificato al 30° del secondo tempo, quando il risultato era sul 2-2. Ed è stato proprio il comportamento di Hoedt a rubare la scena all'esito stesso del match. L'olandese ha preso male, malissimo l'interpretazione del direttore di gara che ha ritenuto irregolare un suo intervento molto ‘efficace' in fase difensiva: è entrato in maniera decisa, senza fare troppi complimenti, sull'avversario che era lanciato in progressione. Quando l'olandese ha capito qual è stata la decisione del fischietto, s'è lasciato prendere dall'adrenalina e dal nervosismo abbandonandosi a un comportamento inappropriato. Era una furia e ha urlato qualcosa portando le mani alle parti intime in modo volgare. Un atto che il direttore di gara non ha avuto remore nel sanzionare. Rosso e via sotto la doccia a calmare i bollenti spiriti.

Hoedt ha giocato in Serie A con la Lazio

Wesley Hoedt oggi ha 32 anni. La stazza (è alto 193 cm) fa di un centrale molto fisico. Il difensore olandese ha vestito la maglia della Lazio dal 2015 al 2017 e poi nel 2020-2021 (87 gare nel complesso, 4 gol segnati) dopo essere stato ceduto in prestito dopo essere stato ceduto in prestito al Southampton, al Celta Vigo e all'Anversa. Watford e Anderlecht le ultime squadre del ‘vecchio continente' nel quale ha militato prima del trasferimento in Arabia Saudita.