Napoli tormentato dagli infortuni anche all’ultima di campionato: perde Alisson e Lobotka in mezz’ora

Alisson Santos si fa male dopo 8 minuti, Lobotka circa mezz’ora dopo: la maledizione degli infortuni non dà tregua al Napoli neanche nell’ultima partita della stagione.

Anche nell'ultima partita della stagione il Napoli è vittima degli infortuni, un tema ricorrente per la gestione di Antonio Conte. Contro l'Udinese Alisson Santos esce dal campo dopo appena 8 minuti per un problema al flessore sinistro e mezz'ora dopo lo stesso destino tocca a Lobotka: due cambi prima della fine del primo tempo, il riassunto perfetto della maledizione che ha colpito gli azzurri in tutto questo campionato dove a rotazione sono finiti in infermeria tutti i migliori uomini a disposizione.

L'ex Sporting è uscito visibilmente triste, con le mani sul volto probabilmente a coprire qualche lacrima, ed è stato sostituito da De Bruyne, mentre lo slovacco è tornato in panchina dopo un problema muscolare lasciando il posto a Gilmour per gli ultimi 50 minuti di questa stagione.

Alisson si infortuna dopo 8 minuti contro l’Udinese

Alisson Santos si fa male dopo 8 minuti

Non è durata neanche 10 minuti la sua partita da titolare, un tempo brevissimo in cui è comunque riuscito a costruire un'azione pericolosa con un diagonale diretto in porta e parato all'ultimo da Okoye. Quella resterà l'ultima grande chance di questa stagione che per lui è terminata troppo in fretta: Alisson è stato costretto al cambio dopo 8 minuti a causa di un problema muscolare insorto dopo uno scatto. Si è accorto subito che qualcosa non andava nel verso giusto e ha messo immediatamente le mani sul flessore sinistro prima di allertare lo staff medico. È uscito dal campo coprendosi gli occhi, ma non riuscendo a nascondere l'espressione amareggiata per il possibile infortunio.

Anche Lobotka è uscito dal campo per infortunio

Problema muscolare per Lobotka

Anche all'ultima partita di campionato il Napoli deve gestire gli infortuni, il vero tallone d'Achille di questo campionato dove Conte ha perso a rotazione tutti i suoi pezzi pregiati. Mezz'ora dopo Alisson è toccato a Lobotka che è uscito per un problema muscolare, lasciando posto a centrocampo a Gilmour. Anche per lui la stagione finisce per un guaio fisico da valutare nei prossimi giorni che costringe Conte a fare il secondo cambio prima dell'intervallo.