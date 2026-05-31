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Stellini durissimo con De Bruyne dopo le parole su Conte: “Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo”

Cristian Stellini, vice di Conte al Napoli, ha replicato alle parole di De Bruyne contro il tecnico salentino: “Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo”.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Kevin De Bruyne ha chiuso la sua prima stagione al Napoli con una bordata contro Antonio Conte il quale ha chiuso il suo rapporto lavorativo di due anni con il club partenopeo proprio in questi giorni. Nel corso di un'intervista, a qualche giorno dall'inizio dei Mondiali, il belga ha tuonato: "È stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno. Non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale – e ha concluso –. Contento che Conte abbia lasciato il Napoli? Per quanto mi riguarda sì, non era necessario che restasse".

Parole che confermano dunque anche i rumors di qualche settimana prima circa una sorta di spaccatura all'interno dello spogliatoio con il tecnico salentino. A tal proposito, a replicare alle parole di De Bruyne, ci ha pensato Cristian Stellini, vice di Conte. Le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport, aggiungono ancora più benzina sul fuoco: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione". 

De Bruyne con Conte durante l’ultima partita di campionato del Napoli.
De Bruyne con Conte durante l’ultima partita di campionato del Napoli.

Il riferimento, anche senza nominarlo e soprattutto alla luce delle dichiarazioni citate in precedenza, è chiaro. De Bruyne è stato il bersaglio di Stellini che ha così difeso il lavoro suo e di tutto lo staff tecnico di Antonio Conte. Su De Bruyne poi Stellini non si è risparmiato: "I giocatori della sua esperienza devono almeno servire ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli — ha spiegato ancora —. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia". 

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Stellini non usa giri di parole e porta come esempio invece Modric come giocatore d'esperienza che alla sua prima stagione in Serie A è riuscito a trascinare anche i suoi compagni in determinati momenti della stagione col Milan: "Ha guidato i compagni con leadership ed entusiasmo e ha ottenuto buonissimi risultati senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Professionisti significa anche essere capaci di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio".

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