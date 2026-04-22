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Supercoppa Italiana 2026: Inter prima squadra qualificata, format ancora da decidere

Non è stato ancora definito il format della prossima Supercoppa Italiana. L’Inter è praticamente certa di giocarla. Atalanta e Lazio si giocano un posto nella prossima manifestazione.
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A cura di Alessio Morra
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Questa sera si definisce la finale della Coppa Italia 2025-2026. L'Inter si è già qualificata, dopo la goduriosa vittoria contro il Como, e attende la vincente di Atalanta-Lazio. Una partita che vale tantissimo anche pensando alla prossima Supercoppa Italiana. Una manifestazione che però non ha ancora, per la prossima edizione, un format già definito. In poche parole, non si sa ancora se si tornerà all'antico con una finale secca o se si giocherà nuovamente con la formula della final four.

Supercoppa in gara secca: chi gioca la finale

Mancano sei giornate alla fine della Serie A. L'Inter ha 12 punti di vantaggio su Milan e Napoli e 15 sulla Juventus. Insomma, la matematica non c'è, ma la certezza dello Scudetto numero 21 è sempre più granitica. Ciò significa che i nerazzurri giocheranno, vincendo il titolo con ogni probabilità, anche la Supercoppa Italiana 2026. E ora sono anche in finale di Coppa Italia. Ciò significa, in soldoni, che se la squadra di Chivu chiuderà l'opera in campionato la finalista della Coppa Italia che vinca o perda avrà la possibilità di giocare la Supercoppa. Motivo in più per passare il turno per Atalanta e Lazio.

Atalanta e Lazio si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Atalanta e Lazio si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Chi gioca la Supercoppa in caso di Final Four

Se sarà Supercoppa a due, cioè canonica. La finale sarà tra Inter e Atalanta o Lazio, dando per scontato a questo punto lo Scudetto dei nerazzurri. Se invece si confermerà il format della Supercoppa con quattro squadre protagoniste, essendo l'Inter sul podio della Serie A e in finale di Coppa Italia sarebbero iscritte di diritto una tra Atalanta e Lazio, in virtù della finale di Coppa Italia, con la seconda e la terza della Serie A, che sono Milan e Napoli, con la Juventus a tre lunghezze da rossoneri e partenopei.

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