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Napoli-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live di Napoli-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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6 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:02
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La diretta live della partita Napoli-Milan per la 31ª giornata di Serie A. Conte conferma il 3-4-2-1 con De Bruyne titolare, nel Milan ritorna Leao. Napoli e Milan si giocano il secondo posto, l'Inter battendo 5-2 la Roma è salda in vetta. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

18:00

Dove vedere Napoli-Milan di Serie A in TV e streaming

La partita tra il Napoli e il Milan si disputerà stasera allo Stadio Maradona. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Diretta TV in esclusiva solo su DAZN. Dunque partita visibile in TV e streaming solo agli abbonati di DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

A cura di Alessio Morra
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