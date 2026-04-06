Napoli-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Napoli-Milan per la 31ª giornata di Serie A. Conte conferma il 3-4-2-1 con De Bruyne titolare, nel Milan ritorna Leao. Napoli e Milan si giocano il secondo posto, l'Inter battendo 5-2 la Roma è salda in vetta. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.