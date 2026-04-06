Hojlund salta Napoli-Milan per un virus intestinale, Conte costretto a reinventare l’attacco

Brutta notizia per il Napoli alla vigilia della sfida contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte dovrà rinunciare a Rasmus Højlund, fermato da un virus intestinale. Una brutta tegola per i campioni d'Italia in carica a poche ore dal fischio d'inizio del big match della 31a giornata di Serie A

Con Romelu Lukaku ancora in Belgio, l’ipotesi più probabile per l’attacco è l’impiego di Giovane, finora poco utilizzato in campionato. In alternativa, resta aperta anche la soluzione con Scott McTominay schierato da ‘falso nove' per le sue enormi qualità offensive.

Assenza pesante per il Napoli nel big match che potrebbe decidere il campionato e una percentuale della corsa al secondo posto.

Lo staff medico ha provato fino all’ultimo a recuperarlo, ma il numero 19 non è riuscito a essere arruolabile per una partita per lui particolarmente sentita. In estate, infatti, era stato vicino al passaggio proprio al Milan, prima dell’inserimento decisivo del Napoli nella trattativa con il Manchester United.

Hojlund salta Napoli-Milan: Conte deve inventarsi l'attacco

Højlund avrebbe voluto lasciarsi alle spalle anche la recente delusione con la Danimarca e tornare protagonista contro i rossoneri, squadra a cui aveva già segnato nella semifinale di Supercoppa Italiana poi vinta dagli azzurri. Inoltre, avrebbe ritrovato dal primo minuto Kevin De Bruyne, con cui aveva mostrato grande intesa a inizio stagione.

L’emergenza offensiva è aggravata dall’assenza di Romelu Lukaku, rimasto in Belgio per proseguire il recupero senza autorizzazione del club, che valuta possibili provvedimenti disciplinari.

A questo punto Antonio Conte dovrà rivedere le scelte in attacco: tra le opzioni principali c’è Giovane, arrivato a gennaio dall’Hellas Verona, finora utilizzato soprattutto da esterno ma con esperienza anche da punta centrale ma non è da escludere la soluzione McTominay come ‘falso nove'.