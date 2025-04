Scontro tra Farris e Italiano in panchina, volano parole forti e vengono espulsi: cosa è successo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La partita tra Bologna e Inter si gioca sul filo dell'equilibrio ma all'inizio del secondo tempo i nervi saltano: nel giro di qualche secondo gli animi si sono scaldati al punto da portare l'arbitro a espellere Vincenzo Italiano e Massimiliano Farris, rispettivamente allenatore dei rossoblù e vice di Simone Inzaghi. C'è stato uno scontro particolarmente acceso tra i due all'interno dell'area tecnica nerazzurra che ha portato Colombo a estrarre i cartellini rossi senza possibilità di replica.

Tutto è accaduto all'inizio del secondo tempo ed è nato dalla lamentela del vice allenatore dell'Inter sulle proteste della panchina del Bologna per i falli. A quel punto Italiano è scattato andando a muso duro e sono volate parole poco eleganti, ma alla fine prima di allontanarsi i due tecnici si sono stretti la mano per certificare la fine delle ostilità.

Italiano va faccia a faccia con Farris

Sono bastati pochi secondi per far scaricare tutta la tensione. Al 55′ Italiano ha fatto invasione nell'area tecnica dell'Inter per andare a muso duro contro Farris, accompagnando le sue parole con grandi gesti. L'arbitro è intervenuto immediatamente e ha espulso i due tecnici che si stavano scaldando più del dovuto: secondo la ricostruzione di DAZN il vide allenatore dei nerazzurri si era lamentato con il quarto uomo Marcenaro per le proteste provenienti dalla panchina del Bologna riferite ai falli.

A quel punto Italiano, che aveva sentito tutto, è andato dal vice di Inzaghi per intimargli di parlare direttamente con lui senza usare l'assistente dell'arbitro come tramite. A quel punto i due si sono scontrati faccia a faccia, la discussione è stata breve ma molto intensa e sono volate parole pesanti che hanno portato il direttore di gara a estrarre due rossi. Subito dopo l'espulsione però Farris e Italiano si sono stretti la mano e si sono chiariti prima di accomodarsi in tribuna per assistere da lontano al finale della partita.