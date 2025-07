video suggerito

Lorenzo Insigne è svincolato, clamorosa fine della storia con il Toronto: cosa è successo Insigne ha risolto il suo contratto con il Toronto un anno prima della scadenza e può firmare per una nuova squadra a parametro zero: cosa è andato storto in MLS.

A cura di Ada Cotugno

Lorenzo Insigne a 34 anni è rimasto senza squadra e dopo tre anni saluta il Toronto. Il club della MLS ha risolto il contratto dell'ex giocatore del Napoli che dunque è svincolato e libero di trovare subito un'altra squadra da parametro zero. È la fine di un lungo tira e molla durato diversi mesi, in cui l'attaccante ha giocato poco soprattutto dopo l'arrivo di Robin Fraser che ha cambiato tutte le gerarchie: l'italiano si è trovato a essere l'ultima scelta del nuovo allenatore che lo ha tenuto in tribuna per larghi tratti della stagione, creando anche una spaccatura con la tifoseria che aveva ormai perso la pazienza.

Ma ora è tempo di voltare pagina perché come riportato da Sky Insigne lascerà il Canada dopo aver risolto il suo contratto un anno prima della naturale scadenza, una vera liberazione per il Toronto che era bloccato da un ingaggio ricchissimo dato che il giocatore era il secondo più pagato di tutta la MLS con i suoi 15 milioni a stagione lordi (circa 8 netti), dieto soltanto a Leo Messi. Nei mesi scorsi aveva rifiutato ogni tipo di trasferimento, mettendo stretti paletti a ogni possibile nuova squadra e rifiutando persino la buonuscita dai canadesi che gli avevano già comunicato che sarebbe rimasto in panchina in caso di mancata cessione.

Perché il Toronto ha risolto il contratto di Insigne

Nel mercato dei parametri zero c'è anche il nome del napoletano che ora potrà trovare una nuova squadra da svincolato, dopo aver scelto di affidarsi al procuratore Andrea D’Amico. Ha cambiato tutte le carte in tavola dando l'addio al Toronto che lo ha escluso per le ultime due partite di campionato così come aveva già fatto all'inizio della stagione. Insigne sembrava aver ritrovato il suo posto nella squadra nonostante la mancanza di gol e assist, ma nel giro di una settimana ha risolto il contratto con il club: da diverso tempo ormai i canadesi forzavano la cessione, ma nessuna piazza andava bene al calciatore che chiedeva garanzie sull'ingaggio e sulla titolarità.

I discorsi sono durati diversi mesi e oggi è ufficialmente terminata la sua avventura in Canada, una notizia che era ormai nell'aria da diverse settimane. Il primo indizio che portava alla risoluzione del contratto risaliva addirittura allo scorso febbraio secondo i media locali, con l'allenatore che insisteva per l'addio prima della naturale scadenza dell'accordo che sarebbe stato valido ancora per un altro anno. A 34 anni Insigne si ritrova senza squadra ed è pronto a trovare un'altra sistemazione a parametro zero per terminare questa avventura: con Fraser non è mai scattata la scintilla, in questa stagione ha passato quasi la metà delle partite in tribuna e il suo contributo di un gol e 3 assist non è stato considerato sufficiente, soprattutto a fronte di un ingaggio mostruoso da 15 milioni di euro a stagioni che pochi club al mondo potrebbero ancora garantirgli.