video suggerito

Lorenzo Insigne è il secondo giocatore più pagato in MLS: al Toronto guadagna 30 euro al minuto All’inizio della stagione era stato messo fuori squadra, ma Insigne ha ritrovato la titolarità con il Toronto che ha mantenuto intatto il suo stipendio: è il secondo giocatore più pagato del campionato dopo Messi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima dell'inizio della nuova stagione Lorenzo Insigne era stato messo alla porta dal Toronto che con il cambio di allenatore aveva rivisto tutti i suoi piani. L'ingaggio pesava troppo per il contributo in campo ma l'attaccante ha rifiutato tutte le offerte di trasferimento ed è rimasto in Canada, anche con la possibilità di non giocare e con tutta la tifoseria contro. Ma dopo le prime quattro partite passate in tribuna ha ritrovato la titolarità, anche se il rendimento non è aumentato: poco importa, perché l'ex Napoli ora gioca e ha mantenuto intatto il suo stipendio d'oro che lo porta a essere il secondo calciatore più pagato della MLS.

Il campionato americano ha fornito i suoi report sulla stagione attuale dove l'italiano regna incontrastato su tutti gli altri a eccezione dell'irraggiungibile Leo Messi che ha guadagni da capogiro. Ma dietro l'argentino c'è proprio Insigne con i suoi 15 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce il terzo classificato Sergio Busquets. Nella top 10 di questa speciale classifica c'è anche Bernardeschi, oltre a diversi nomi noti del calcio europeo come Lozano, Almiron e Jordi Alba.

Quanto guadagna Insigne al Toronto

C'è soltanto Messi a scalzarlo nella speciale classifica dei guadagni resa pubblica dalla lega americana: come ogni anno la MLS ha pubblicato il report con i salari dei giocatori e a sorpresa Insigne è secondo in questa lista nonostante le vicissitudini che hanno accompagnato l'inizio di questo nuovo campionato con il Toronto. L'italiano era a un passo dall'addio ma non ha ricevuto nessuna offerta interessante e per questo ha deciso di restare in Canada, anche a fronte di quattro partite passate in tribuna. Ora le cose sono cambiate e gioca con continuità, anche se dopo 12 partite è fermo a 1 solo gol e 3 assist. Questo però non incide sul suo stipendio che resta altissimo: Messi, primo in classifica, guadagna oltre 20 milioni a stagione ma subito dopo c'è lui con i suoi 15 milioni.

Nessun altro calciatore raggiunge le cifre da capogiro di Insigne che, facendo qualche calcolo, arriva a guadagnare circa 30 euro al minuto, uno stipendio che è fuori da ogni portata per le squadre europee. Soltanto loro due percepiscono un ingaggio annuo a otto cifre, perché dal terzo gradino del podio in poi le cifre scendono drasticamente. In classifica c'è anche Bernardeschi con i suoi 6 milioni di euro (il secondo più pagato del Toronto) al sesto posto, subito dietro a Lozano, Luis Muriel con 4 milioni al 14esimo posto e anche Olivier Giroud al 22esimo con circa 3 milioni e mezzo di euro percepiti in questa stagione.