Zverev attacca tennis channel dopo un video a Roma: “So bene che ci sono giocatori che odiate”

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Alexander Zverev è frustrato e non solo per la sconfitta rimediata da Luciano Darderi a Roma. C'è infatti anche qualcos'altro che il tennista tedesco numero 3 al mondo non ha digerito, e non riguarda qualcosa di extra-campo. Nel rivedere un video di una challenge che ha coinvolto diversi giocatori del circuito nella Capitale, lui compreso, Sascha non si è rivisto. Proprio per questo ha deciso di commentare tutto, utilizzando anche parole decise contro Tennis Channel.

Zverev e la challenge a Roma risultata sgradita

Durante i tornei, e quindi anche gli Internazionali d'Italia, i giocatori sono stati coinvolti in una sfida-giochino. In pratica hanno dovuto cercare di scrivere su un foglio delle cifre in numeri romani. Nelle immagini si possono vedere diversi atleti, come Tommy Paul, Iva Jovic, Ben Shelton, Mirra Andreeva, Casper Ruud, Learner Tien, Felix Auger Aliassime e così via. C'è anche Alexander Zverev, anche se si vede davvero per un breve frame e non si capisce come si sia disimpegnato con il trascrivere prima il 5 e poi il 2025.

Perché Alexander Zverev si è arrabbiato per il video con Tennis Channel

L'atmosfera giocosa confermata anche dalle reazioni dei giocatori coinvolti, è stata rovinata dalla reazione inaspettata del tedesco. Zverev attraverso un commento piccato su Instagram ha esternato il suo malumore per la sua brevissima apparizione. In particolare il terzo giocatore del ranking non ha gradito l'esclusione pur essendo riuscito a vincere la challenge: "Giusto una domanda per Tennis Channel perché mi presto a fare tutti questi giochi e attività promozionali con voi se poi, ogni volta che indovino qualcosa, vengo tagliato fuori da ogni singolo video? Lo chiedo solo per capire se vi interessa soltanto farmi perdere tempo, o se sperate che io sbagli qualcosa per poterlo poi mandare in onda. So bene che ci sono giocatori che amate odiare e giocatori che invece adorate. Quindi, per favore, smettetela di farmi perdere tempo. Grazie".

Avrebbe voluto un trattamento diverso Zverev che al contrario della maggioranza dei suoi colleghi aveva risposto in modo corretto a tutte e due le sfide. Alla fine invece sono stati trasmessi solo i risultati positivi di Andreeva (seppur con l'aiuto di google), e di Auger-Aliassime. Insomma tutto ci si aspettava tra i commenti al video di Tennis Channel fuorché quello al vetriolo di Sascha, che lascia gli Internazionali d'Italia nel peggiore dei modi.