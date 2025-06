video suggerito

Tensione alle stelle nell’intervallo di Chelsea-Los Angeles FC: volano spinte e parole grosse Tensione alle stelle subito dopo il fischio finale del primo tempo di Chelsea-Los Angeles FC: volano spinte e parole grosse in campo e gli arbitri devono intervenire per non fare degenerare la situazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tensione alle stelle subito dopo il fischio finale del primo tempo di Chelsea-Los Angeles FC: volano spinte e parole grosse in campo e gli arbitri devono intervenire per non fare degenerare la situazione. I protagonisti iniziali sono Pedro Neto, autore del gol del club inglese, e Bouanga, esterno offensivo della squadra americana: dopo uno scambio di battute e qualche sorriso ironico sono intervenuti alcuni giocatori che hanno fatto pensare al peggio ma poco dopo la situazione è rientrata.

Pochi istanti dopo della fine della prima frazione di gioco i due calciatori hanno iniziato una discussione e man mano che camminavano per andare verso gli spogliatoi si aggiungevano altri componenti delle due squadre: quando la situazione sembrava essere arrivata ad un punto molto complicato, ecco che diversi membri delle due delegazioni in campo sono riusciti a dividere gli attori più ‘caldi' e a riportare la serenità sul terreno di gioco.

Tensione nell'intervallo di Chelsea-Los Angeles: volano spinte e parole grosse

Bouanga sembrava un po' infastidito dal comportamento di Pedro Neto e lo ha ripreso verbalmente, con il calciatore del Chelsea che ha risposto con una risata: subito è intervenuto James per difendere il suo compagno e sono arrivati anche i calciatori del LAFC.

Tutto si è sviluppato in maniera molto veloce e la situazione è rientrata senza troppi problemi.

Chelsea-Los Angeles giocata in uno stadio semivuoto

La partita si è giocata in un clima abbastanza surreale, visto che il Mercedes-Benz di Atlanta si presentava semivuoto e nemmeno con il passare dei minuti l'affluenza sugli spalti è migliorata, come era accaduto ieri per PSG-Atletico Madrid a Pasadena. Le presenze sulle gradinate non sono state sufficienti per evitare almeno di inquadrare spazi più vuoti di altri.

La FIFA ha speso oltre 50 milioni di dollari in marketing per promuovere questo Mondiale per Club ma non sembra che le cose stiano andando per il verso giusto per quanto riguarda le vendite dei biglietti.