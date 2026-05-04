Jesse Derry riporta un grave infortunio dopo il tremendo impatto con Abbott in Chelsea-Nottingham

C’è stato un impatto durissimo nell’area di rigore del Nottingham Forest, dove Abbott ha colpito alla testa il giovane attaccante Jesse Derry. Lo stadio del Chelsea si è ammutolito. Dopo quasi 15 minuti di cure Derry ha lasciato il campo in barella.

Momenti di grande concitazione a Stamford Bridge e di enorme paura dopo il contatto tra il calciatore del Nottingham Forest Abbott e l'esordiente Jesse Derry, giovane attaccante del Chelsea che ha avuto la peggio. Per oltre dieci minuti il gioco è stato fermo, con lo stadio totalmente ammutolito. Jesse Derry è uscito dal campo in barella accompagnato dagli applausi. Ci si augura di avere notizie positive da Londra.

Chelsea-Nottingham Forest

Eccezionalmente Chelsea-Nottingham Forest è stata programmata di lunedì pomeriggio. Un orario insolito per una sfida tra due squadre, in modo differente, a caccia di punti. Due squadre all'opposto anche nello stato di ferma. Terribile quello dei Blues, buono quello del Forest che sogna la finale di Europa League. Il Nottingham dopo due minuti è già in vantaggio e trova il raddoppio su rigore, assegnato con il VAR, dopo un quarto d'ora. Insomma, tutto liscio con il Chelsea incapace di reagire.

Il terribile scontro tra Abbott e Derry

Sul finale di tempo c'è un terribile impatto tra Jesse Derry, giovane attaccante all'esordio da titolare con i londinesi, e Zach Abbott. I due precipitano a terra. L'arbitro Taylor chiama i soccorsi, lo fanno con veemenza anche i calciatori che danno fretta ai medici. Abbott velocemente è ok. Ma visibilmente scosso per quell'intervento sconsiderato che, tra le altre cose ha prodotto anche un rigore per i padroni di casa.

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Derry è fermo immobile. Lo stadio si ammutolisce. Tutti in silenzio. I calciatori restano lì, preoccupati. Pare privo di sensi. Notizie non ce ne sono. Solo possibili rumors. Colpo alla testa certo, probabile problema al collo, ratificato dal collare cervicale con il quale è uscito dal campo in barella, dopo aver ricevuto l'ossigeno direttamente in campo.