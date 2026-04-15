Ekitiké subisce un grave infortunio in Champions: il francese salterà i Mondiali
Il Paris Saint Germain ad Anfield ha completato l'opera. Dopo il 2-0 dell'andata i campioni d'Europa hanno rifilato un altro 2-0 al Liverpool. Sarà semifinale contro Bayern o Real. Il Liverpool si lecca metaforicamente le ferite e suggella una stagione totalmente negativa, che può salvarsi comunque con la qualificazione alla prossima Champions. Quello messo peggio di tutti tra i Reds però è Hugo Ekitiké, uscito dal campo a causa di un bruttissimo infortunio. L'attaccante francese rischia, purtroppo, di saltare i Mondiali.
L'infortunio di Ekitiké in Liverpool-PSG
Ekitiké durante la partita di ritorno tra Liverpool e Paris è stato costretto a lasciare il campo al 27′ del primo tempo a causa di un problema serissimo alla gamba destra. Il giocatore è uscito in lacrime, per il dolore sicuramente ma probabilmente pensava anche alle conseguenze. I primi rumors parlavano di un problema al tendine d'Achille, ora si parla anche di un problema alla caviglia, un eventuale intervento lo terrebbe fuori quasi per l'intero 2026, che è l'anno dei Mondiali, che ora rischiano, ahi lui, concretamente sfumare.
Ekitiké era diventato un punto fermo della Francia
Il tecnico Arne Slot dopo la partita non si è sbottonato troppo, ma le poche parole pronunciate sono bastate: "Non sembra una cosa buona, anzi sembra davvero grave. Penso che tutti abbiano potuto vedere che non aveva un bell'aspetto. Aspettiamo e vediamo quello che sarà. Non è rimasto con noi quindi non l'ho visto. Per lui è particolarmente difficile, soprattutto perché è accaduto in questo momento della stagione".
In questa durissima stagione del Liverpool una delle poche note liete era stata proprio Hugo Ekitiké, autore 17 gol complessivi tra campionato e coppe e che a suon di gol era riuscito a conquistare il posto con la nazionale francese. Deschamps lo aveva schierato anche nelle due amichevoli di marzo, nella prima aveva segnato contro il Brasile. Il sogno dei Mondiali sembra svanito.