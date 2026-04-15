Ekitiké subisce un grave infortunio in Champions: il francese salterà i Mondiali

Hugo Ekitiké ha subito un grave infortunio durante la partita di ritorno di Champions tra Liverpool e PSG. Ekitiké rischia concretamente di saltare i Mondiali.

Il Paris Saint Germain ad Anfield ha completato l'opera. Dopo il 2-0 dell'andata i campioni d'Europa hanno rifilato un altro 2-0 al Liverpool. Sarà semifinale contro Bayern o Real. Il Liverpool si lecca metaforicamente le ferite e suggella una stagione totalmente negativa, che può salvarsi comunque con la qualificazione alla prossima Champions. Quello messo peggio di tutti tra i Reds però è Hugo Ekitiké, uscito dal campo a causa di un bruttissimo infortunio. L'attaccante francese rischia, purtroppo, di saltare i Mondiali.

L'infortunio di Ekitiké in Liverpool-PSG

Ekitiké durante la partita di ritorno tra Liverpool e Paris è stato costretto a lasciare il campo al 27′ del primo tempo a causa di un problema serissimo alla gamba destra. Il giocatore è uscito in lacrime, per il dolore sicuramente ma probabilmente pensava anche alle conseguenze. I primi rumors parlavano di un problema al tendine d'Achille, ora si parla anche di un problema alla caviglia, un eventuale intervento lo terrebbe fuori quasi per l'intero 2026, che è l'anno dei Mondiali, che ora rischiano, ahi lui, concretamente sfumare.

Hugo Ekitiké ha subito un grave infortunio durante Liverpool–PSG di Champions

Ekitiké era diventato un punto fermo della Francia

Il tecnico Arne Slot dopo la partita non si è sbottonato troppo, ma le poche parole pronunciate sono bastate: "Non sembra una cosa buona, anzi sembra davvero grave. Penso che tutti abbiano potuto vedere che non aveva un bell'aspetto. Aspettiamo e vediamo quello che sarà. Non è rimasto con noi quindi non l'ho visto. Per lui è particolarmente difficile, soprattutto perché è accaduto in questo momento della stagione".

In questa durissima stagione del Liverpool una delle poche note liete era stata proprio Hugo Ekitiké, autore 17 gol complessivi tra campionato e coppe e che a suon di gol era riuscito a conquistare il posto con la nazionale francese. Deschamps lo aveva schierato anche nelle due amichevoli di marzo, nella prima aveva segnato contro il Brasile. Il sogno dei Mondiali sembra svanito.