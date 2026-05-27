Calcio
video suggerito
video suggerito

Schmeichel costretto al ritiro dopo un grave infortunio: “I medici dicono che non posso più giocare”

Alla fine del suo contratto con il Celtic Schmeichel si ritirerà dal calcio giocato: dopo l’infortunio alla spalla subito in questa stagione non ha più potuto giocare.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Tra un mese esatto Kasper Schmeichel appenderà i guantoni al chiodo e si ritirerà dal calcio giocato a 39 anni. Il portiere danese, figlio d'arte, ha annunciato che si ritirerà alla scadenza del suo contratto con il Celtic il prossimo 30 giugno a causa di un infortunio alla spalla dal quale non riesce più a riprendersi. Non gioca una partita dallo scorso febbraio, dalla sconfitta per 2-1 in Scottish Premiership contro l'Hibernian, e da allora non è più riuscito a scendere in campo. Resterà nella storia del calcio per aver vinto la Premier League con il Leicester nel 2016, il traguardo più grande della sua carriera, e anche la FA Cup con le Foxes cinque anni dopo.

Schmeichel si ritira a causa dell'infortunio alla spalla

L'annuncio lo ha dato lo stesso portiere a TV 2 Sport, spiegando che sono stati i medici a sconsigliargli di giocare ancora vista la situazione della sua spalla che richiederà operazioni e lunga riabilitazione per funzionare di nuovo come prima. Per questo Schmeichel ha deciso di ritirarsi a 39 anni, seppur a malincuore: "Ho discusso la questione con diversi chirurghi ed esperti in infortuni alla spalla e mi hanno detto che non posso aspettarmi di tornare a giocare a calcio ad alto livello. Ci ho pensato a lungo, ma sono giunto alla conclusione che questo è il momento giusto". Il rammarico più grande è quello di non aver salutato i tifosi in campo: "Avrei tanto voluto giocare almeno una partita, ma purtroppo non è stato possibile".

Schmeichel ha vinto la Premier League con il Leicester di Ranieri
Schmeichel ha vinto la Premier League con il Leicester di Ranieri

L'infortunio risale all'inizio di febbraio, durante l'andata dei playoff di Europa League contro lo Stoccarda persa dal Celtic per 4-1. Si era fatto male alla spalla in quell'occasione e tra il dolore era riuscito a scendere in campo in campionato nella giornata successiva: non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima apparizione da giocatore professionista prima del ritiro, una decisione sofferta ma dalla quale non poteva scappare.

Immagine
Live
Milan-Iraola: partita aperta, Ibrahimovic vuole Rangnick. Napoli-Italiano: si attende il Bologna
Tiberio Ancora e l'addio di Antonio Conte al Napoli: "Si è sentito lasciato solo. Il clima era diverso"
Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan: 6 anni fa l'allenatore voleva Ibra fuori dai rossoneri
La reazione al licenziamento di Max Allegri tra i calciatori del Milan: un silenzio assordante
La Juve punterà anche sugli algoritmi della personalità nella scelta dei giocatori: come funzionano
Lukaku: "Ho parlato con Conte, ho chiesto scusa. Lui ha detto che non mi vedeva più come prima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views