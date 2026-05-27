Schmeichel costretto al ritiro dopo un grave infortunio: “I medici dicono che non posso più giocare”

Alla fine del suo contratto con il Celtic Schmeichel si ritirerà dal calcio giocato: dopo l’infortunio alla spalla subito in questa stagione non ha più potuto giocare.

Tra un mese esatto Kasper Schmeichel appenderà i guantoni al chiodo e si ritirerà dal calcio giocato a 39 anni. Il portiere danese, figlio d'arte, ha annunciato che si ritirerà alla scadenza del suo contratto con il Celtic il prossimo 30 giugno a causa di un infortunio alla spalla dal quale non riesce più a riprendersi. Non gioca una partita dallo scorso febbraio, dalla sconfitta per 2-1 in Scottish Premiership contro l'Hibernian, e da allora non è più riuscito a scendere in campo. Resterà nella storia del calcio per aver vinto la Premier League con il Leicester nel 2016, il traguardo più grande della sua carriera, e anche la FA Cup con le Foxes cinque anni dopo.

Schmeichel si ritira a causa dell'infortunio alla spalla

L'annuncio lo ha dato lo stesso portiere a TV 2 Sport, spiegando che sono stati i medici a sconsigliargli di giocare ancora vista la situazione della sua spalla che richiederà operazioni e lunga riabilitazione per funzionare di nuovo come prima. Per questo Schmeichel ha deciso di ritirarsi a 39 anni, seppur a malincuore: "Ho discusso la questione con diversi chirurghi ed esperti in infortuni alla spalla e mi hanno detto che non posso aspettarmi di tornare a giocare a calcio ad alto livello. Ci ho pensato a lungo, ma sono giunto alla conclusione che questo è il momento giusto". Il rammarico più grande è quello di non aver salutato i tifosi in campo: "Avrei tanto voluto giocare almeno una partita, ma purtroppo non è stato possibile".

Schmeichel ha vinto la Premier League con il Leicester di Ranieri

L'infortunio risale all'inizio di febbraio, durante l'andata dei playoff di Europa League contro lo Stoccarda persa dal Celtic per 4-1. Si era fatto male alla spalla in quell'occasione e tra il dolore era riuscito a scendere in campo in campionato nella giornata successiva: non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima apparizione da giocatore professionista prima del ritiro, una decisione sofferta ma dalla quale non poteva scappare.