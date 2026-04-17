Grave infortunio per Retegui, si frattura la tibia e dovrà essere operato: stagione finita

La stagione di Mateo Retegui è finita con due mesi d'anticipo: l'attaccante dell'Italia dovrà affrontare un'operazione chirurgica e un lungo stop a causa di un serio infortunio alla tibia sinistra patito durante l'ultima partita di campionato con l'Al-Qadsiah. Piove sul bagnato per il giocatore che alle spalle ha anche la mancata qualificazione ai Mondiali con la Nazionale e una stagione trascorsa lontana dai riflettori. La frattura della tibia mette in discussione anche le prossime mosse sul mercato e l'eventuale ritorno in Serie A dove Juventus e Milan sembrano fortemente interessate.

Stagione finita per Retegui

L'ultima partita di campionato gli ha dato la delusione più grande di tutte, un infortunio tremendo che gli impedirà di chiudere la stagione nella Saudi Pro League e aiutare la sua squadra a ottenere la qualificazione per la Asian Champions League. È uscito dal campo molto dolorante circondato da membri dello staff medico dell'Al-Qadsiah, con la consapevolezza di un referto medico pesante: Retegui ha riportato la rottura della tibia sinistra e dovrà subire un intervento nei prossimi giorni. In accordo con la società ha giò deciso che si opererà a Madrid il prima possibile, poi dovrà affrontare uno stop lungo.

Secondo le prime ipotesi resterà fuori per almeno due mesi, ma solo dopo l'operazione per ridurre la frattura verranno comunicati i tempi di recupero corretti. In pratica la stagione dell'attaccante della Nazionale e già finita e l'infortunio potrebbe influire anche sul mercato. In ballo c'era un possibile ritorno in Italia con Milan e Juve come principali ammiratrici, ma molto dipenderà anche da come recupererà e da quanto velocemente si rimetterà in forma.

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I numeri dell'attaccante

Nella sua prima stagione in Arabi Saudita con la maglia dell'Al-Qadsiah Retegui è stato sempre titolare: ha giocato 31 partite in tutte le competizioni segnando 19 gol, di cui 16 in 28 giornate di campionato. L'inizio non è stato facilissimo ma ha trovato sempre più continuità nel mezzo della stagione, arrivando a segnare 6 reti nel giro di 8 partite che hanno portato la sua squadra fino al quarto posto della classifica.