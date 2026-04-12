Holtby esce con uno squarcio alla tibia: Hubner si scusa su Instagram per il fallaccio

Lewis Holtby ha vissuto una giornata da incubo. Il centrocampista del NAC Breda ha dovuto fare i conti con un'entrata molto dura da parte di un avversario che gli ha causato un brutto infortunio. Justin Hubner del Fortuna Sittard con il suo intervento ha messo ko l'ex Tottenham che dopo essersi abbassato i calzettoni ha mostrato i segni dell'impatto dei tacchetti dell'avversario.

Lewis Holtby mostra uno squarcio sulla gamba per il fallo di Hubner

Uno squarcio enorme all'altezza della tibia per Holtby che è rimasto sul terreno di gioco, contorcendosi per il dolore. Il giocatore della squadra olandese ha mostrato all'arbitro e ai sanitari i segni profondi del fallo subito. Una ferita davvero tremenda che ha lasciato sotto shock i presenti. Inevitabile il cambio per il tedesco che è subito finito in infermeria per sottoporsi alle cure del caso e ricevere dei punti di sutura. L'arbitro nel frattempo non ha estratto nemmeno il giallo nei confronti dell'autore dell'intervento falloso.

Hubner nemmeno ammonito per la brutta entrata sull'avversario

Il suo intervento pericoloso e con i tacchetti spianati è stato considerato involontario. Se Lewis Holtby avesse portato i parastinchi probabilmente gli effetti del contatto sarebbero stati diversi. Ha rischiato grosso così l'esperto calciatore che sta lottando con la sua squadra per non retrocedere dal massimo campionato olandese. Curioso che sia stato proprio il suo sostituto a segnare la rete del definitivo 1-1, che ha permesso alla sua squadra di strappare il pareggio nel recupero.

Holtby mostra le scuse dell’avversario Holtby mostra le scuse dell’avversario

Le scuse di Hubner a Holtby

Holtby ha poi mostrato sui social i segni dell’intervento subito: dai graffi causati dai tacchetti, alla ferita ricoperta dal cerotto con parole di ringraziamento per i tanti messaggi ricevuti. Tra questi anche quello di Hubner che ha inviato un Direct al suo avversario scusandosi: “Amico mio, spero che la tua gamba sia ok, non era mia intenzione colpirti così. Spero che tu possa tornare presto”. Cordiale la risposta del calciatore del NAC: “Non preoccuparti amico, succede! Ho apprezzato le tue parole”. Applausi.