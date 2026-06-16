Trump solleverà la Coppa con i vincitori dei Mondiali in finale: stravolto il protocollo FIFA

Sarà Trump a consegnare la coppa alla squadra che vincerà i Mondiali, restando sul podio al fianco del capitano per i festeggiamenti come accaduto già nella finale del Mondiale per Club.

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Donald Trump sarà presente alla finale dei Mondiali non soltanto come spettatore: la FIFA gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo, un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora. Al presidente degli Stati Uniti sarà permesso di stravolgere il cerimoniale e di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale che in genere segue una liturgia ben precisa.

Secondo quanto riportato da talkSPORT la FIFA gli permetterà di essere presente in campo durante tutta la premiazione e di consegnare il trofeo al capitano della squadra vincitrice festeggiando con loro. È la stessa scena accaduta un anno fa, quando Trump aveva suscitato stupore per aver consegnato il trofeo del Mondiale per Club al capitano del Chelsea restando al suo fianco durante tutti i festeggiamenti. Quella volta aveva sottratto anche una medaglia, che ora è in bella vista nello Studio Ovale e potrebbe essere accompagnata da quella più preziosa dei Mondiali il prossimo 19 luglio.

Trump consegnerà la coppa al capitano

Trump solleverà il trofeo dei Mondiali

Non solo sarà lui a consegnarlo, a quanto si dice per espressa volontà della FIFA, ma Trump solleverà il trofeo insieme al capitano della nazionale che vincerà i Mondiali. Si tratta di un privilegio rarissimo, un calcio al protocollo che è stato rispettato in tutti questi anni: la regola vuole che la coppa resti su un piedistallo per tutta la finale e che venga portata sul podio solo da un giocatore della squadra vincitrice, generalmente il capitano. Il trofeo può essere toccato dai capi di Stato delle nazioni ospitanti, come è già successo, ma il giorno della finale non deve finire tra le mani di nessuno e a prenderlo sono direttamente i vincitori.

Il presidente degli Stati Uniti era presente anche durante i festeggiamenti del Chelsea per il Mondiale per Club

Non sarà così nella finale del prossimo 19 luglio al MetLife Stadium perché la FIFA vuole che sia Trump a consegnarlo al capitano. Gli è stato proposto di partecipare a tutta la cerimonia restando sul podio per i festeggiamenti, come era già capitato per la finale del Mondiale per Club: la scena si ripeterà anche questa volta infangando il protocollo perché, secondo quanto riportato dai funzionari della Casa Bianca, il presidente non si tirerà indietro durante l'alzata della coppa alla quale parteciperà anche lui.