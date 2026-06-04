Il matematico Joachim Klement ha azzeccato i vincitori degli ultimi tre Mondiali: ci riprova anche nel 2026

Il matematico tedesco Joachim Klement, che ha indovinato i vincitori delle ultime tre Coppe del Mondo, usa il medesimo modello anche per l’edizione 2026.

Immagine generata con IA

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Joachim Klement è un matematico tedesco che ha pronosticato correttamente i vincitori delle ultime tre edizioni dei Mondiali di calcio: la sua Germania in Brasile nel 2014, la Francia in Russia nel 2018 e l'Argentina in Qatar quattro anni fa. Adesso Klement ci riprova, adottando lo stesso modello predittivo anche per la Coppa del Mondo 2026, che inizierà tra una settimana col match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Secondo il matematico, sarà l'Olanda di Ronald Koeman a trionfare nella finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey.

L'aspetto paradossale della vicenda è che il matematico inizialmente aveva l'obiettivo opposto a quello di azzeccare il pronostico: si proponeva infatti di dimostrare che prevedere il vincitore di un torneo come la Coppa del Mondo fosse praticamente impossibile. Dunque, quando ha utilizzato il suo modello nel 2014 e ha indovinato, è rimasto scioccato. "Anche perché tutti gli esperti avevano sottolineato che nessuna squadra europea aveva mai vinto un Mondiale in Sud America", ha spiegato.

Il matematico tedesco Joachim Klement ha tre su tre nelle sue previsioni mondiali

Come funziona il modello del matematico tedesco Joachim Klement per i Mondiali

Il modello realizzato da Klement e usato per le sue previsioni tiene conto di vari fattori, a cominciare da quello economico. Il PIL pro capite di ogni nazione è ritenuto molto importante, per il legame con le infrastrutture sportive del Paese: più ricchezza significa maggiori e migliori impianti sportivi.

Poi si tiene conto della grandezza della popolazione e del ruolo del calcio nella società di ciascuna nazione. Ovviamente vengono presi in considerazione anche elementi strettamente sportivi, come risultati e posizione nella classifica mondiale più recenti. E tuttavia una parte della previsione è dovuta semplicemente al caso, come ammette senza problemi il matematico.

"È completamente irrazionale – ha detto Klement a ‘Der Spiegel' – È come giocare alla lotteria. Dico sempre che se qualcuno scommette basandosi sulla mia previsione su chi sarà il prossimo campione del mondo, non c'è più niente da fare per lui. È come lanciare una moneta. Potresti prevedere che uscirà testa quattro volte di fila anziché croce, e potrebbe anche succedere. Ma questo non garantisce che accadrà di nuovo la volta successiva". Intanto tre volte ci ha preso…

Il tabellone dei Mondiali 2026 secondo la previsione di Klement

L'Olanda è stata finalista per ben tre volte, l'ultima delle quali nel 2010, quando fu sconfitta dalla Spagna in Sudafrica (1-0 ai supplementari, gol di Iniesta), ma non ha mai vinto i Mondiali.

Stavolta, secondo Klement, si prenderà la rivincita battendo proprio le Furie Rosse in semifinale e poi sconfiggendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo in finale, dopo che quest'ultimo avrà fatto fuori l'Inghilterra. Della favoritissima Francia nessuna traccia nel modello matematico "infallibile"…